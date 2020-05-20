劉思明：醫療設備炒風盛 錦欣可冷吼

恒指昨高開後最多升617點、高見24,552點回順，回落至24,314點有承接，收報24,388點，升453點或1.89%；國指升1.61%。恒生綜合中型股、小型股指數分別升1.93%、0.85%，中型股與恒指國指等大型股表現強勁。

至於大市，據《明報》港股數據庫，升跌比率83比17，升逾3%佔上升股份三成；陽燭對陰燭為50比50，大市升勢全面，買盤動力強勁，但沽盤保持積極，有一半股份高開後無以為繼，低於開市價呈陰燭收市。不過，昨大市成交額1260億元，高於60天平均半成多，交投轉旺支持升浪。

交投轉旺料支持升浪

行業方面，本報數據庫追蹤的30個行業，只有公路鐵路、食物飲品下跌偏軟，跌幅小於1%。

上升行業中，有超過四成半的升幅超過2%，航空及相關升4.53%表現最強，緊隨有汽車及相關升4%，紡織及服飾升3.52%，能源及相關升近3%，近兩日以周期行業的表現較突出。

航空及相關股近全線跑贏

航空及相關股幾乎全線跑贏恒指，中航科工（2357）、首都機場（0694）、南航（1055）、中航信（0696）升約半成以上表現最強；南航相比同業東航（0670）、國航（0753）上升動力強。

不過，首都機場、南航、中航信3月以來受制於50天線，走勢疲弱；中航科工除了調整的幅度相對溫和之外，早前率先升破50天線，近日小回後再漲，有望上試3.5元，短線以低收3.2元止蝕。

生物科技、醫療設備股熱炒，醫療服務股錦欣生殖（1951）可以留意。公司在中美提供輔助生殖服務（ARS），上市前通過收購進入美國市場，有助與中國業務產生協同，滿足高端客戶需求。

錦欣去年已錄純利 增1.5倍

錦欣與未有盈利的生物科技B類股不同，去年純利達4億人民幣，按年增長1.5倍。股價方面，錦欣昨高開見11.2元高位後掉頭向下，回調料於10元有支持，倘若失守50天線，約9.3元可先離場。

[劉思明 數據尋寶]