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張兆聰：商品需求或U形復蘇 留意五礦

【明報專訊】恒指昨日升453點，收報24,388點，成交金額1259億元。美國藥廠Moderna新冠疫苗測試結果正面，預計7月會有第3期試驗，市場憧憬新冠肺炎疫苗快將面世，全球股市急升，道指飈升逾900點。亞太區股市跟隨，韓股升逾2％，港日台則升逾1％。恒指將納入同股不同權股份，最快8月可染藍，阿里（9988）及美團（3690）升逾3％，小米（1810）更漲逾5％。恒指仍維持在區間上落格局，強勢股仍是逢低吸納之選，至於落後則可留意商品股。

從中韓港都出現本土感染死灰復燃情况看來，疫苗是令全球經濟正常化的希望，Moderna的測試結果令市場振奮，疫情重災區都大挾淡倉，航空、酒店、旅遊相關都升勢凌厲，聯合航空飈升逾20％。但香港這邊亢奮程度一般，國泰（0293）升不足1％，3隻內航股升幅介乎4％至6％。反而一些落後藍籌表現理想，友邦（1299）和匯控（0005）均漲逾3％，工業股更是大爆發，本欄近期推介的敏實（0425）升9.3％，新秀麗（1910）升近15％。疫情受控互聯網醫療捱沽，平安好醫生（1833）曾失守100元關口，阿里健康（0241）跌2.5％，但仍然是趁低吸納的對象。

市場焦點放在W股之上，3隻股份8月將染藍，初段高開低走見利好兌現的獲利盤，午後愈升愈有，美團小米尤其凌厲，阿里則在210元見散戶築起沽盤人牆。高盛估計阿里及美團被動買入資金均為65.9億元，小米則19.3億元。涉資其實不算很多，但在流動性氾濫下，股份估值擴張得十分厲害，美國上市的拼多多、京東、嗶哩嗶哩等都近乎直線上升，香港這邊其實算落後。

美長短債息差破1厘 A股要小心

疫苗消息令舊經濟股回勇，但能否持續是一個大問號。判斷中港股市見頂與否的一個指標是長短債息差，當息差偏大、收益率曲線陡峭，意味市場對經濟復蘇的預期已打得很滿，往往也接近股市轉捩點。過去10年，2年期和10年期國債息差達到1厘以上，分別是2017年尾至2018年初、2015年次季A股最高峰時、2010年尾至2011年初國面對高通脹、中央急收水前。現在又升破1厘，是一個要小心的信號。此外，中國10年期債息高於美國同期債息達2厘，處於多年的高位，如此高息差下人民幣還在7.1算徘徊，似乎有點走資壓力。

市場沒期望 商品反而穩陣

無論如何，現在流動性氾濫，聯儲局資產規模竟然超過了人行，近期仍以每周約2000億美元的速度增加，以往有效的指標都未必再有參考價值，策略上只能且戰且退。從炒復蘇的角度看，商品股雖然冷門，但值博率不錯。以油價為例，沙特及俄羅斯減產，第三季則會看到全球經濟重啟而需求回升，油價順利回重上每桶30美元以上。至於銅價市場看法分歧，4月份多家大行都將認為會失守每噸5000美元，但除了3月份短暫失守，很快就反覆回升，最新仍然維持在大約5350美元水平。

商品需求一定會復蘇，問題是以U形、V形還是W形。市場看法是U形。商品股現時仍貼近低位，反映市場沒有什麼期望，下跌風險相對有限。若復蘇力度漸增，則股價有望水漲船高。走勢上，五礦（1208）昨日輕微升破小雙底頸線，是商品股中較有動力之選。

[張兆聰 還看今朝]

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