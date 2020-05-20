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經濟
2020年5月20日星期三
技術取勝
投資策略
長實爆冷逾49億奪安達臣首置地 樓面呎價4546元 市場預期下限
須現樓賣 測量師指增投資風險
高盛料240億資金追買阿里美圖小米
恒指漲453點 金融股回勇
納斯達克擬增門檻 波及中概股上市 規定集資至少2500萬美元 或佔市值25%
瑞幸接納斯達克除牌通知
匯豐報告：美退休基金主要投資港股
港交所將晤券商 商縮短新股定價期
騰訊概念股 移卡今起招股
載通盈警：上半年盈轉虧
總商會：1/3企業憂業務只能維持半年
匯豐銀行評級 標普維持不變
TNG否認鼓勵員工碌卡「造數」 江慶恩：報道斷章取義 金管局：跟進事件
平安好醫生再發通告：確認王濤被炒
華為首季手機銷售按年急跌17%
迪士尼前高層跳槽字節跳動
沃爾瑪首季營收勝預期 疫下搶購必需品 網上銷售急增74%
白宮與藥企Phlow合作 推動醫藥生產回流
澳航：社交距離將令機票加價9倍
張兆聰：商品需求或U形復蘇 留意五礦
技術取勝：德昌蓄勢挑戰13.6元
劉思明：醫療設備炒風盛 錦欣可冷吼
周顯：股神部署退休 巴郡變盈富
湯文亮：進入黃色經濟圈的考慮
梁朝偉高山道舖遭強拍 7年貶值四成 700呎舖839萬 業界指可聘測量師重估反駁
恒地大角嘴舊樓申強拍 估值3.9億
劉嘉玲4400萬沽蔚然 賭王女婿「首置」承接
Wetland 2期加推123伙 周六首輪售200伙
淘大連天台戶 實呎21190元破頂
惠理中國大陸焦點基金：看好消費升級科技行業股
技術取勝：德昌蓄勢挑戰13.6元
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【明報專訊】國航5.5元沽壓龐大（圖）
中壽15.5元阻力較大（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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