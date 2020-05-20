澳航：社交距離將令機票加價9倍

澳航醫療主管：強制保持距離無必要

澳航認為，在機上保持社交距離和強制戴口罩是沒有必要的。澳航醫療主管霍斯古德（Ian Hosegood）稱，飛機的空氣過濾器非常有效，在機上傳播病毒的風險極低，即使在疫情高峰，也沒看到任何證實在機上傳播的病例。他說，疫情期間全球大量乘客坐飛機，也只有少數的可疑傳播個案，沒有一個得到證實。

該航空公司目前的澳洲內陸航班數量，是疫情爆發前的5％，國際航線更是疫情爆發前的1％。但該航空公司預計，7月起澳洲內陸旅行應顯著恢復。喬伊斯表示，澳航計劃提供「具吸引力」的票價，刺激旅行需求。該航空公司預期，7月載客量有望恢復至四至五成。

卡塔爾航空（Qatar Airways）則表示，機組人員將穿上全身防護服，並將減少與乘客互動。他們還會配備護目鏡、手套和口罩。由5月25日起，將要求乘客戴口罩。

（彭博社）

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