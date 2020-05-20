白宮與藥企Phlow合作 推動醫藥生產回流

Phlow藥物主要在中印生產

美國衛生與公共服務部（HHS）屬下的生物醫學高級研究與開發局（BARDA）與Phlow簽訂為期4年的合同，領導非牟利仿生藥製造廠Civica Rx、活性藥物成分生產商Ampac Fine Chemicals和弗吉尼亞聯邦大學屬下Medicines for All Institute等民間機構所組成的團隊，在美國製造用於治療新冠病毒患者的5種基本仿製藥等。

該合約可以延長，Phlow的最終回報可達8.12億美元，是HHS歷來金額最大的合約之一。白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）稱，這是「美國讓醫藥生產和供應鏈回流本土的一個歷史轉折點」。美國衛生部長阿扎（Alex Azar）稱，這有助重建美國保護自身免受健康威脅的能力。

美國食品藥品監督管理局（FDA）官員伍德考克（Janet Woodcock）去年10月向國會作證提供的數據，向美國供應藥物原料的生產商當中，約72%在海外，其中13%在中國。此外，路透社報道，美國議員及官員正起草多項提案，內容包括設立初始規模為250億美元的「回流基金」、提供減稅及補貼等，推動美企將業務或供應鏈撤出中國。

（綜合報道）

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