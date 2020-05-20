沃爾瑪首季營收勝預期 疫下搶購必需品 網上銷售急增74%

美新屋動工5年新低 道指早段回軟

美國新屋動工量見5年新低，道指在周一升逾900點後，昨早段回軟。部分主要零售商昨公布業績，銷售非必需品的企業在疫情期間表現遜色。美國百貨公司Kohl's在截至5月2日的第一財季，收入按年大跌近44%至21.6億美元，並由盈轉虧，錄得5.41億美元虧損，表現遜於分析師預期。由於門店在疫情期間關閉，Kohl's未公布同店銷售數字，分析師預期跌幅達31%，其股價早段跌逾9%。

家具建材零售商家得寶（Home Depot）在截至5月5日的第一財季，收入按年增長約7%至282.6億美元，勝市場預期。不過為確保疫情期間職員繼續上班，它提高了工資，令利潤按年跌10.7%至22.5億美元，股價早段跌2%。

美國財長梅努欽與聯儲局主席鮑威爾昨透過視像向參議院銀行、房屋及市政事務委員會作供，評估自3月中的防疫封鎖措施對經濟的影響。鮑威爾昨表示，向中、小企業提供數以十億美元計的貸款計劃，可望在本月底啟動。

梅努欽：經濟下半年逐步改善

美國國會的救濟法案，包括「大街貸款計劃」（Main Street Lending Program），旨在向疫情前財務狀况良好的中、小型企業提供貸款。國會向聯儲局撥款4540億美元，用於包括「大街貸款計劃」在內的貸款工具。聯儲局多次修改了貸款的條款，但尚未啟動而被質疑進度太慢。梅努欽稱，財政部與美聯儲已充分準備好在「某些情况下」為救助計劃承擔損失。他沒有描述哪些情况，但強調財政部準備分配5000億美元，協助困境的企業。他預期第二季仍繼續有大量人士失業，並出現其他負面經濟指標，但隨着美國經濟逐步重啟，第三、四季的情况將會改善。

WEF經理人預期經濟長期衰退

美國加州州長紐森（Gavin Newsom）成立的經濟復蘇特別工作組，成員包括迪士尼執行董事長艾格（Bob Iger）、Netflix內容總監薩蘭多斯（Ted Sarandos）、人力資源軟件及雲端服務商Salesforce行政總裁貝尼奧夫（Marc Benioff）、代表自己名下慈善組織的facebook創辦人朱克伯格的太太Priscilla Chan等合共近百名商界人士，聯署敦促美國國會批准追加1萬億美元的支出，以防各州和地方政府在疫情下面臨預算規模削減。

世界經濟論壇（WEF）的報告顯示，風險經理預期疫情將導致全球長期經濟衰退。在受訪的347名受訪風險經理中，三分之二將全球經濟長期萎縮，視為未來18個月的首要重點。半數受訪者預期，會出現企業破產、行業整合及高失業率。

（綜合報道）

[國際金融]