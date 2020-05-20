平安好醫生再發通告：確認王濤被炒

「履行職責未達董事會預期」

公告表示，王濤接受董事會決議，確認與董事會並無意見分歧，並承諾後續積極配合公司進行慣常性的離任審計。平安好醫生指擁有成熟的公司治理制度，以及完備的經營管理決策機制，因此是次管理層的變動，預計不會影響公司的正常經營和管理。除了以上披露，並沒有其他需要提請投資者垂注之事宜。

上周五平安好醫生公告，王濤因為個人原因免去公司職務，王濤在同日亦在微信表示，請辭是由他提出，在加入平保（2318）的六年間，與家庭聚少離多，及後希望陪伴家人和多交朋友。惟解釋未消除市場疑慮，昨日股價再跌1.75%，收報101元。王濤離職後，有內媒指出，其離任消息已在公司流傳多時，與該行經營業績一直未如理想有關，分析師指，該行毛利率下跌，用戶量增長放緩，業務來源仍靠平保，還未形成獨立能力，股價上升其實是因為疫情關係。