TNG否認鼓勵員工碌卡「造數」 江慶恩：報道斷章取義 金管局：跟進事件

明報記者 歐陽偉昉

金管局表示，現階段並不適宜作具體評論。《儲蓄支付工具條例》賦予金融管理專員監管、調查及執法權力，若確立有違反相關法例或監管規定，會因應情况採取適當行動。

傳金管局周一上門調查 TNG：例行檢查

TNG集團財務顧問許家驊表示，他們在2月時已發現有大量信用卡增值交易，發現有客戶以此賺取回贈，當時已將有關情況及交易通知金管局，獲回覆指是合法操作，局方亦沒有向TNG施壓要求處理該等交易。至於金管局周一（18日）到TNG調查，他指是每半年一次的定期檢查，主要包括系統運作、安全隱患、現金流等方面。有市場人士則認為，客戶借增值支付工具賺取信用卡回贈，做法上是走灰色地帶，但不算違規。

TNG證有4名員工被解僱

至於江慶恩有否鼓勵員工開卡「賺取回贈」，許家驊指，TNG在3月時已限制相關戶口增值上限，最初為每日10次，現已減到兩次，並指設限和「鼓勵該信用卡虛增交易」是背道而馳。他指TNG匯款業務淨利潤在今年首4個月遠高於其他業務，因此沒有必要進行虛增交易操作。

不過，許家驊證實有4名合規部員工被解僱，原因是他們參與了虛增交易。他指該行在5月初內部監察時發現，負責監察交易的員工在4月中後期起參與假增值交易，雖然交易沒有違法，但違反公司守則中要求披露利益衝突要求。TNG在事後已就員工是否有失職、泄漏公司資料等，通知執法部門，許家驊指，「我估計這群人含恨在心去指控我們。」

許家驊：TNG沒資金壓力

此外，由於客戶以信用卡增值，TNG需兩個交易日後才收款，但客戶從TNG轉出資金需要立即付款，報道指操作對TNG構成現金流壓力，金管局亦提出關注。許家驊指該行沒有資金壓力，反問，「如果操作為公司帶來巨大現金流壓力，為什麼還要鼓勵虛增交易？」