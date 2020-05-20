經濟

匯豐銀行評級 標普維持不變

【明報專訊】標普在上周降低匯控（0005）信用評級至「A-」，不過標普昨日公布，維持香港上海匯豐銀行和匯豐中國的信用評級，長期評級分別為AA-和A+。標普認為，雖然因為新冠肺炎疫情、中美貿易緊張和中國經濟增速放緩，會對匯豐資產質量和盈利能力有負面影響，但未來兩年仍可保持其業務和財務實力。

反映在港有領先地位

標普指匯豐銀行的評級不變，反映它在香港的領先地位、橫跨亞太區的業務和連接匯控全球網絡的能力。由於新冠肺炎和低利率，該行預計匯豐銀行在今年的信貸成本和收益將承受巨大壓力，但整體仍可跑贏集團內其他公司。雖然去年主要市場香港發生社會運動，但匯豐銀行的收入仍增長了7％，有形資產回報率為15.8%，表明其業務的堅韌力。今年首季，匯控在香港和亞太其他地區的預期信用損失，只是佔集團的三分之一，顯示資產質量的經濟前景假設，會比英美為佳。

面對疫情，以及相關的經濟影響，標普認為，匯豐銀行過去在市場下跌周期中表現了強大應變能力，由於其市場支配地位、雄厚的資本以及強大的資金和流動性狀况，認為該行足以應付不確定性，而且認為即使該行受壓，將會得到香港政府的潛在支持。

標普指一旦匯豐銀行的風險調整資本比率（RAC）持續下降至10%以下、資產質量明顯低於行業平均水平、香港的發行人信用評級下降，或集團信用狀况惡化，則將有機會被下調評級。

相關字詞﹕信用評級 標普 社會運動 匯控 匯豐 新冠肺炎

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