總商會：1/3企業憂業務只能維持半年

12%企業營業額下跌九成或更多

調查結果亦顯示，共有86%受訪企業在香港的商業活動受到疫情嚴重或一定程度影響。

新任總商會主席王冬勝表示，調查結果反映，企業經營受到前所未有的挑戰，當中有43%受訪企業的營業額減半，12%企業營業額更下跌九成甚至更多。

疫情之下，企業亦要想方設法節省成本，有60%企業已經或準備與業主洽談租金優惠，亦有逾30%受訪企業已減少投資或削減僱員工時；另外，分別有26%企業已要求員工放無薪假，17%已向員工減薪，削減員工的企業亦有14%。

而在政府推出的紓困措施中，受訪企業認為協助僱主支付僱員部分薪酬的「保就業」計劃最為實際有用。展望未來，企業最關注是疫情將持續多久，其次是資金周轉和業務虧損。

王冬勝表示，政府各項紓緩措施有助解決企業燃眉之急。然而，由於預期經濟復蘇的過程漫長，超過三成受訪企業估計經濟將呈現L形走勢 ，意味當局應持續推出紓緩措施，協助企業走出困境。