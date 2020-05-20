騰訊概念股 移卡今起招股

內地支付平台 入場費約6723元

騰訊持有移卡約3.93%股權。移卡在內地向商戶提供支付及商業服務，收取特定百分比交易額作服務費。移卡去年全年錄得1.5萬億元人民幣支付量，平均收費率為13.9%。公司去年扭虧為盈，錄得盈利約8466萬元人民幣，收入按年升1.7倍至22.6億元人民幣，其中92%收入均來自支付服務所得。

此外，據報騰訊有份投資的京東將於下周尋求香港上市聆訊，若申請成功，最快6月初招股，預計6月18日掛牌，京東計劃尋求籌資約30億美元（約234億港元），不會引入基石投資者。

海納智能裝備集資最多1.74億

一次性衛生用品自動化機器製造商海納智能裝備（1645）今起至下周一（25日）招股，招股價每股1.08元至1.50元，一手4000股，入場費約6060.46元，預計6月3日掛牌。集團計劃全球發售1.16億股，當中一成公開發售，集資最多約1.74億元。

海納智能裝備業務以製造及銷售生產嬰兒、成人紙尿褲及女性衛生巾自動化機器為主，非執行董事鄭志雄表示，近期接獲149 台口罩機器訂單，當中8成已出貨，正考慮接洽歐洲訂單，現時市場口罩機售價大約60萬至70萬元人民幣，純利率約40%。