納斯達克擬增門檻 波及中概股上市 規定集資至少2500萬美元 或佔市值25%

明報記者 馬迪帆

現時納斯達克上市要求與香港主板類似，均為通過盈利、現金流等測試的其中一項即可（見表），但兩地均未對集資規模作出規定。

去年10家中概股集資少於2500萬美元

報道指出，部分集資額偏低的中國公司，交投也更為疲弱，出現貨源歸邊情况。新規是否會落實，仍有待美國證交會批准。彭博社統計，去年共計有29家中國公司在納斯達克上市，其中10家集資額低於2500萬美元。

納斯達克此次提議多項新規，均是針對「限制性市場」（restrictive markets），定義為美國監管機構在該地區受到限制，無法取得公司財務資料的市場，包括中國、香港、比利時及法國。「限制性市場」新股的核數師需證明其負責審計工作的當地辦公室，具有能夠依照國際會計標準進行審計的知識。此外納斯達克亦建議，來自上述市場新股的高級管理層或董事中，必須至少有一名具有美國上市公司相關經驗，否則須聘請有相關知識的顧問。

路透：中國敦促國內公司倫敦上市

路透社昨日亦報道，中國正敦促國內公司考慮赴倫敦上市，以激活滬倫通交易，並希望可在疫情過後加強與海外的聯繫。有消息人士透露，中國正尋求改善與外部的關係，並尋求為解封後的經濟復蘇提供資金，估計下半年有望看到一家或兩家中國公司在倫敦上市。

跟誰學第6度被狙擊

在美中概股名聲跌落谷底，日前教育股跟誰學再度被沽空機構點名，亦是該公司今年第6度被狙擊。曾成功狙擊瑞幸的沽空機構渾水指控，跟誰學至少有八成收入造假。渾水報告認為，該公司以機械人程式假扮真實用戶，且很大程度上低報開支，公司實際正大規模虧損，甚至是一個「空殼」。