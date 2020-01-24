恒指漲453點 金融股回勇

港交所升4.1% 突破橫行區

美股昨晚開市曾跌逾200點，截至昨晚11時30分，恒指夜期報24,364點，低水24點。

騰訊（0700）昨升1.7%，手機設備股反彈，舜宇光學（2382）及瑞聲（2018）分別反彈近4%及3%。個別出口股強勁，當中創科實業（0669）升4.1%，為昨日升幅最大藍籌。金融股發威，港交所（0388）升4.1%，收報265.2元，突破近日的橫行狀態（見圖）；匯控（0005）及友邦（1299）均升逾3%，分別收報39.45元及70.4元；中國人壽（2628）升3.3%。

近七成基金經理認為屬熊市反彈

雖然股市向好，但美銀昨發布最新調查研究，指仍有68%基金經理相信現時只屬熊市反彈，僅得25%認為已進入新牛市，反映投資者仍然看淡市場。據調查顯示，有逾一半基金經理擔心疫情出現第二波爆發，僅得一成預期市場會出現V形反彈，另有七成半預計市場將呈現U形或W形復蘇。

另一投行美盛亦表示，經濟尚未見底，應保持警惕，特別是熊市一般經歷三個階段，經濟開始重啟或許標誌着市場步入最後階段，即再次出現調整期，市場可能於未來數月反覆波動，考驗投資者的決心。