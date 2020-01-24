經濟

高盛料240億資金追買阿里美圖小米

【明報專訊】恒指公司於本周一宣布，同股不同權（WVR）架構及第二上市公司最快在下次季檢後「染藍」。高盛預計，阿里巴巴（9988）及美團（3690）將均佔恒指及國指5%權重，小米（1810）則分別佔1%及2%。該行又估計，為騰出空間，匯控（0005）及友邦（1299）在恒指的權重，會降至7%及9%。

匯控恒指權重將進一步降至7%

高盛昨發表報告表示，假設W股納入恒指及國指，預料阿里巴巴及美團將佔該兩指數的5%權重，小米則分別佔1%及2%，同時估計三股合共於兩指數將獲239億元被動資金追貨，當中阿里及美團將分別有逾100億元追入，小米則有逾35億元，假設每日指數流量不超過每日總交易量的三分之一，當中最長需時8個交易日完成。阿里巴巴及美團昨日均升逾3%，阿里收報209.8元，美團更創新高，收報125.8元，小米亦升逾5%，收報12.66元。

恒指公司早前表示，W股第二上市公司的指數權重上限設在5%，低於同股同權第一上市公司的10%。高盛預計，為讓出指數空間，匯控及友邦在恒指的權重將分別從現時的10%，降至7%及9%，將分別遭被動資金減磅9億元及約7億元。

該行又估計，恒指在科技及消費方面的權重將從9%增至20%，與標普500和MSCI中國指數接近；同時中國公司的市值將從58%增至61%，其在指數成分股的比例亦會從52%增至58%，反映中國內地對香港資本市場的影響。

中信証券則表示，假設恒指未來下調金融股權重，以流通市值計算，高增長的醫療股如阿里健康（0241）、平安好醫生（1833）、藥明生物（2269）及消費股安踏體育（2020）均有機會被納入恒指。 據公開資料顯示，目前恒指及國指分別有11隻及17隻金融股，然而恒指公司經季檢後，已宣布將於今年6月8日剔除國指中的3隻金融股，屆時金融股在恒指及國指權重佔比，將分別為49.86%及44.6%。

信証：高增長醫療股亦有機會染藍

華興證券宏觀及策略研究主管龐溟預計，目前第二上市的不同投票權架構公司股票暫未納入港股通股票範圍，可能影響內地投資者的投資興趣，期待本次指數調整有助於有關方面就此進行協商。

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