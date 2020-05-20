經濟

須現樓賣 測量師指增投資風險

【明報專訊】由長實（1113）以49.51億元投得的觀塘安達臣道地皮，是繼市建局瓜灣馬頭圍道的煥然懿居後，政府推出第二個「首置上車盤」項目，因項目發展規限較多，如單位間隔、面積大細等，發展商賣樓亦有難度。

政府發言人昨晚亦再次重申，項目的首置申請人須符合居港滿7年的香港居民、從未在港擁有住宅物業、收入介乎居屋白表申請人的入息限額及該限額加三成，以及資產不超過居屋白表申請人的資產限額加三成。政府會在發展商出售「首置」單位前參考當時居屋的相關限額訂定詳細的申請資格。另「首置」單位設有轉讓限制，業主在買入「首置」單位的首5年內不可出售或出租單位。首5年後業主須向政府繳付補價，才可在公開市場出售或出租其單位，有關轉讓限制與煥然懿居的規定相同。

資料顯示，安達臣道地皮中標發展商，須提供不少於1000伙作為首置項目單位，住宅單位的實用面積須介乎250至500方呎，當中標者完工並取得佔用許可證後，政府將隨機選定不少於1000單位作首置單位，並指明發展商須以市價八折出售，買家資格由政府規定。

隨機選出千伙予首置上車

泓亮咨詢及評估董事總經理張翹楚稱，中標價反映目前市况，屬合理價錢。他指，有別於私人物業發展，項目不以樓花形式出售，須要獲批入伙紙才可售樓，此將直接影響發展商現金流轉，同時未來亦有機會面對空置稅的壓力，變相增加投資風險。他相信，發展商入標時已就各項因素影響，反映在入標價上，而協助發展首置上車盤項目，能贏得商譽。

華坊諮詢評估高級董事梁沛泓則指，中標價反映發展商看淡後市，及對項目發展的複雜程度，故出價偏向保守。他指，項目私人住宅部分定價較有壓力，估計會先出售首置單位，然後才出售私人住宅部分，若私宅部份定價低於首置單位，或會惹來社會輿論。美聯測量師行董事林子彬則表示，項目發展規限的開則，限定只作開放式戶、一房戶及兩房戶，加上各類型間隔亦規限發展比例，令項目設計上較為單一，料主力吸納上車客源。

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