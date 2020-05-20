長實爆冷逾49億奪安達臣首置地 樓面呎價4546元 市場預期下限

明報記者 甘潔瑩

長實投得安達臣道住宅地，是繼華懋2018年1月以31.128億元、每方呎樓面地價達12,003元投得該區首幅住宅地後，第二家發展商在區內插旗。華懋投得區內地皮後，同年6月發展局長黃偉綸宣布，把9幅位於啟德及安達臣道的私樓地皮，改劃為資助房屋用地，令區內地皮「身價」隨即下跌。長實執行董事吳佳慶昨於集團中標後表示，集團對投得安達臣道地皮感到欣喜，冀透過有關發展項目為香港之房屋供應作出貢獻。

政府發言人昨日指出，政府希望透過招標出售安達臣道用地，測試由發展商興建及出售「首置」單位的安排。政府會參考有關經驗檢視「首置」先導項目的未來路向。

近4年來首奪政府官地

萊坊執行董事林浩文表示，無疑中標價較預期略低，但至少沒有流標。他又指出，賣地條款複雜，首置單位數目亦多，加上區內配套不足，投資額等因素亦影響出價；不過，是次出售地皮具參考指標，政府了解發展商對發展「首置盤」的反應，預計政府未來在合適的地皮（如東北發展區）出售上加入相關「首置」條款，以私人發展商的力量去加快公營房屋的興建。 他預計，項目總投資額約90億至95億元。

測量師料項目投資逾90億

翻查資料，近年長實雖仍是投地常客，但卻甚少成功投得地皮。對上一次投得官地已追溯至2016年9月，當時長實以19.53億元、每方呎樓面地價8001元，擊退17家發展商或財團，投得沙田九肚麗坪路住宅地，項目提供266伙，正申請預售樓花同意書，預計2022年9月落成。

近年長實投得較大型的項目，則要數到2018年8月奪得的港鐵黃竹坑站第3期物業發展項目，市傳中標價高逾300億元（包括補地價涉約129.71億元），以商住總樓面約150萬方呎計，每方呎樓面地價逾2萬元，預計為歷來涉金額最大的鐵路項目。項目設50.59萬方呎商場，但長實落成後須交還港鐵（0066）。

SEA TO SKY最快本季推

值得一提，過去採貨如輪轉賣樓的長實，其中旗下重量級豪宅新盤中半山波老道地王項目，早於2011年以高達116.5億元奪標，但至今已約9年仍未開售，項目分為一及二期，前者提供115伙，後者則涉66伙，早於2018年9月已獲批預售，現已近現樓階段。至於長實最快本季推售的大型住宅項目，市場預期為將軍澳日出康城第8期SEA TO SKY，共涉1422伙，今年1月已獲批預售。長實執行董事趙國雄今年初曾表示，SEA TO SKY為集團今年首個全新開售的新盤，惟年初起新冠病毒疫情在港爆發，加上政府實施限聚令，項目至今仍未推出。