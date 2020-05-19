米蘭站中環舊舖15萬租出 低高峰價六成

上述中環威靈頓街26號地舖，舖位面積約630方呎，據悉最新以月租約15萬元租出，呎租約238元。資料顯示，該舖2011年舖市高峰期月租一度達38萬元，當時呎租超過600元，現成交租金除較米蘭站遷出前低1萬元外，亦較高峰期大跌約六成。

The Icon首付兩成 成交期兩年

另外，近日樓市轉活，有業主趁機拆售工廈物業。中原（工商舖）工商部分區營業董事何芳表示，由理想集團發展的觀塘工廈工作室項目The Icon，屬翻新物業，近日加推單位拆售，發展商同時推出全新「至理想」付款優惠，買家只需付兩成首期，即享有物業兩年使用權，變相成交期長達兩年，項目短短兩周內已售出10伙，其中中高層05室，工作室面積約279方呎，以約276.6萬元沽出，呎價9914元。

項目現餘下約20個單位，入場費由約274萬元起，呎價低至約7100餘元。

美聯旺舖營業董事盧駿傑表示，大圍道金禧花園地下13號舖，現連租約放售，舖位面積361方呎，業主意向售價約4,500萬元，呎價即約12.5萬元，以現時租金計，回報達3厘。資料顯示，原業主於1997年以926萬元購入。