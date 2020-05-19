顯徑邨未補價實呎8533元 膺新界公屋王

太古城本月暫錄28宗 超上月全月

另外，各區屋苑成交量繼續增加。港島東龍頭屋苑太古城本月暫錄得28宗成交，成交量已超越上月全月的25宗，按月成交量有力挑戰屋苑自去年5月、近1年的31宗高位。美聯分行區域經理范浩銘表示，太古城新一宗成交位於怡山閣高層G室，實用面積685方呎（建築面積779方呎），3房間隔，最新以1250萬元成交，實呎18,248元。原業主於2003年3月以188萬元低位購入，持貨至今17年，帳面獲利1062萬元或逾5倍。

星域軒複式5400萬 不足3年蝕近千萬

二手市場氣氛雖向好，但仍錄得個別蝕讓個案。市場消息指，灣仔星域軒1座高層B室，實用面積1510方呎，屬於3房複式單位，新近以5400萬元沽出，實用呎價約35,762元，成交價較銀行估價6013萬元低逾一成。資料顯示，原業主英文名字為普通話拼音，持有香港身分證，故料有內地背景。賣方於2017年11月以5558萬元買入，現沽貨帳面已蝕158萬元或近3%，惟持貨不足3年，須付額外印花稅、連同入市稅項及其他雜費計，預料原業主實際損手約990萬元或18%離場。

英皇酒店CEO連沽紅山半島兩伙

同時，有投資者趁樓市轉旺之際，沽貨套現獲利。

市場消息指，大潭紅山半島1座高層A室，實用1575方呎，原則屬3房1套連工人套間隔，最新以4280萬元售出，實呎27,175元。原業主為英皇娛樂酒店行政總裁余永焯，於2015年以9298.79萬元一手購入項目三伙，除今次沽出之一伙外，本月初亦以4300萬元沽出同層實用1567方呎B室，實呎27,440元，兩伙共套現8580萬元。