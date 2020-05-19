大角嘴傲寓擬短期推 1房佔六成

預計明年11月落成、樓花期長約18個月的傲寓屬單幢項目，基座設有商舖，提供144伙，開放式單位佔46伙、1房開放式廚房單位佔88伙，另設10伙特色單位，其中1房單位佔項目單位總數六成，項目屬其士全新住宅品牌「LE MOMENT 」的頭炮，現時仍然待批預售樓花。

利奧坊‧曦岸兩日暫收300票

其士物業發展部總經理司徒世華表示，集團是次與市建局合作發展的傲寓，項目在位置、建築設計、間隔以至配套，料可吸引區內分支家庭及新一代年輕買家。他續指，「傲」是指一個與別不同的生活模式、一個引以為傲的項目；「寓」則寓意值得期待及安居的地方。翻查資料，其士早於2017年6月，奪得上述市建局福澤街「需求主導」重建項目；項目當年接獲14份標書，佔地約8267方呎，可建總樓面面積約61,786方呎。至於同區的恒地利奧坊‧曦岸，市場消息指，項目過去兩日累積接獲近300個認購登記，以已開價100伙計，超額認購約兩倍。