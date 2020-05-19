Wetland 2期4日收4500票 超額20倍

最快今日加推 料周末首輪開售

上周三公布首張價單、並於上周五首日收票的Wetland第2期，數日來收票情况理想，市場消息指，項目過去4日共收近4500票，若以已公布價單的210個單位計，超額認購逾20倍。資料顯示，市場對上一個收票最多的全新盤，為會德豐（0020）今年3月初推出的將軍澳日出康城OCEAN MARINI，當時6天累收逾3800票，超額17倍，而今次Wetland第2期收票更為理想，至於Wetland 第1期，今年1月開售前一周累收7370票，超額18.6倍。市場人士估計，項目最快今日再加推單位應市，和上載銷售安排，有機會本周末發售。

事實上，近日新盤銷情理想，OMA by the Sea周日首輪售出超過210伙、佔可供發售單位八成，永泰執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖表示，項目買家中逾七成選擇90天現金即供付款，另約兩成買家選建築期付款。

OMA by the Sea昨再加推108伙

發展商昨加推第4號價單涉108伙，當中包括首度登場的3房戶，涵蓋開放式、1 房、2 房、3房及連平台特色戶，實用面積297至619方呎，是次推出單位以2房戶為主打，入場費最低單位為2座5樓A6室，實用面積297方呎連30方呎平台，1房間隔，定價478.2萬元、折實價418.4萬元，折實實呎14,088元。值得留意，永泰原本最高13.5%直減折扣，至今張新價單12.5%變相加價1%，整批折實平均實呎13,416元。

中信泰富馬鞍山峻源昨連沽2伙，分別為1座10樓A室、2座9樓B室，實用面積分別1617和922方呎（4房和3房間隔），分別以3300萬和1623萬元售出、實呎2.04萬及1.76萬元。峻源去年9月開售至今，已累沽逾100伙。