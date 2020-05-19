皇第實呎7.7萬 今年一手分層新高 半月7宗逾億豪宅成交 吸金近16億

明報記者 林可為

本月迄今新盤市場錄得的7宗逾億元一手大額成交，由嘉里（0683）九龍半山龍駒道緹山，分別以3.7億元和3.5億元，售出兩幢洋房最為矚目，相關成交價為九龍今年迄今的最高首兩位。

至於資策牽頭發展的皇第，繼上月以1.68億元、實呎5.9萬元售出1伙複式戶後，昨透過招標「連中兩元」，售出17樓A室、18樓A室，單位同屬實用2848方呎標準戶、不連任何家具，成交價同逾2.19億元（17樓A室連雙車位、18樓A室連1車位）、實呎均為7.7萬元，成交呎價除創項目新高，亦屬今年迄今全港一手分層物業新高，買家成交期為120日。代理消息指，買家均為本地客，預料不需繳付辣稅。

資策方文彬：每賣1伙即加價

翻查資料，長實（1113）旗下淺水灣道90號，3月以逾4.68億元售出1號屋、實呎8萬元，為今年暫時最高一手物業成交價和呎價紀錄。資策執行董事方文彬指，皇第兩個標準單位，是次以呎價7.7萬元售出，顯示樓市正全面復蘇，皇第近日接獲不少洽購查詢，日內將上載新銷售安排，並強調會採每賣出1伙、即時再提價的策略。

一手「屋仔」餘貨亦受追捧。中海外（0688）旗下已屆現樓的又一村海棠路62號，過去4日錄得兩宗成交，昨以逾1.536億元，沽出項目最後一幢待售的11號屋；洋房實用4414方呎，屋內設私人升降機，實呎3.48萬元。項目2016年7月推出至今累售10座洋房，全盤沽清，套現逾15億元。

海棠路62號4日兩成交

此外，嘉里屯門掃管笏滿名山，透過招標以7392萬元售出山庭7號屋，以實用2865方呎計、實呎25,801元。上述洋房原於去年5月以8600萬元售出，但買家早前撻大訂料遭沒收10%訂金涉約860萬元，意味新成交價比1年前賣平1208萬元或14%，新買家是次選用1138日、即約3年長成交期，並享提前入住優惠。

將軍澳天晉IIIB期昨售3伙

另新地（0016）將軍澳天晉IIIB期，昨以發價單形式連沽3伙，其中1A座31及32樓D室複式戶，實用1127方呎，成交價2305.01萬元、實呎2.04萬元。