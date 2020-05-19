湯文亮：新樓供應足 撤辣好時機

老實說，就算政府對口罩推出辣招稅，亦只能夠在疫情開始時，口罩供應不足，防止市民囤積居奇而可以勉強執行，到了現在，口罩的供應量已經穩定，售價亦回落不少，推出辣招屬賊過興兵，辣招稅是用來買時間，讓市場自動調整，在供應充足之下售價自然會回落，就算有辣招稅都應該撤銷。

辣招抑壓需求 治標不治本

政府推出遏抑樓市辣招印花稅也是一樣，是為政府買時間增加土地供應，但辣招的確好使好用，主要是令到買樓的人減少，就算政府沒有增加土地供應，應付買樓的人仍然綽綽有餘，新樓供應量不斷累積，現在新樓的存貨量很多，甚至可以用海量來形容，而合資格買樓又不用繳付辣招稅的市民不多，購買力亦相對地下降，地產商在存貨充足之下自然不會增加土地儲備，包括投地以及補地價，如果不是細心分析，一定會以為辣招解決了房屋問題，最低限度政府官員認為問題已經解決，所以從不考慮撤招。其實，問題從來沒有解決，因為等着買樓的人仍然有很多，但是他們受制於辣招而未能置業，而不是辣招解決了房屋問題。

由於辣招令需求下降，地產商不熱中於增加土地供應，不多建房屋單位，到最後，在現有的庫存量消化得七七八八之後，樓價就會出現第二波上升，到那時候再不是什麼遠水不能救近火，而是根本冇水供應，政府就算加辣，反會刺激樓價上升，所以，我們一定要相信市場的供求定律，任何遏抑需求或者增加供應的措施都只能治標，只是暫時性的，政府不願意撤辣，總有一天樓價會暴升，所以，撤招反而令到樓價不會突然暴升，究竟幾時是最適合撤招，很多人話當樓價大幅下跌，政府就應該撤招，我認為撤招主動權雖然在政府手裏，但最緊要是看供應量，現在新樓供應充足，應該是撤辣的好時機。

紀惠集團行政總裁

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