周顯：網上炒股群組 誘散戶買細價股

先薦大價股 再薦細價股

這令我想起，在5月6日，我和徐家健教授通ＷhatsApp，他說有人sell他買中芯國際（0981），我的回答是﹕「照計隻股票咁大隻，sell你無錢賺㗎噃！」

徐說﹕「所以我都唔明。」我馬上說﹕「有可能對方先給你一隻贏錢的大價股，你贏了之後再給你細價股。」

當時的時間是11點59分。到了2點30分，徐的回覆是﹕「你啱，畀完隻大隻後，畀隻XXXX（某創業板號碼）我。」

至於這股票是邊隻，因為怕惹上麻煩，不說了。不過，此股票在他推介給徐之後，升了20%。這令我記得，我先前有2次遇上大媽，一次升了幾成，另一次不升不跌，都在當時馬上在本專欄和讀者分享了。

但由於我把這兩次的經歷寫了出來，因而激怒了大媽，因此block了我，從此我再也收不到消息了。正因如此，我為了免得徐教授斷了資訊來源，故意不把上述涉及的創業板數字寫出來，留番給他自爆。

不過，正如我在當日專欄所言，sell我的不是大媽，而是P了圖的美女，相信和徐聊天的也不是大媽，也是P圖美女。

[周顯 投資二三事]