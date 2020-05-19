張兆聰：舜宇小注收集 博行業復蘇

美股拒絕回落，若昨晚如期貨顯示再漲逾1％，納指就會收復上周的失地。只要聯儲局源源不絕地增加流動性，投資者在別無選擇下，還是只能繼續入市。美國實行財赤貨幣化，以股市作為指標的話，至今頗為成功，中國也開始有聲音要求人行效法聯儲局。人行貨幣政策委員會委員馬駿強烈反對，指一旦政府喪失財政紀律，惡性通脹就會到來，貨幣貶值也是一大風險。此外，歐美日相繼「印鈔」，但也是傳統貨幣政策工具已失效，例如利率減無可減，甚至已負利率、QE也無法推動經濟時才出手。當前中國遠未到這個階段。

人行高調反印鈔 顯示地方財政壓力大

人行在兩會前高調反對，可見背後承受的壓力，尤其是來自各級地方政府、財政部的壓力相當大。除了少數一、二線城市以及廣東省外，大部分地方都是持續財赤，依靠借貸度日，多年來又積下大量財政缺口。2019年中央實施減稅降費，今年又來一場疫情，收入大減支出卻剛性，財政壓力就更大。但中央暫時應不會冒險，寧願以減息降準來托底經濟，再看看數月後全球疫情進一步受控時的情况再作打算。始終財赤貨幣化一旦實施，民眾必定會瘋狂搶樓，一、二線樓價肯定飛天，走資壓力也會急增。

美國商務部規定使用美國晶片設備的外國公司，要先取得美國發出的許可證，才可以將特定的晶片，供應給華為或海思半導體等華為相關企業。半導體國產化已炒作多時，新規其實也傳出多月，昨日中港半導體股多衝高後急回。首先，半導體股份估值已高，中芯市帳率達到2倍，處於歷史最高水平，反映了相當多的利好。第二，新規仍有120天的緩衝期，報道也指海思即時向台積電下了5納米產品的大單。這也反映美國不是要華為的命，因為會有很大副作用，舉動更似是爭取談判籌碼、國內民眾支持。

美新例限華為採購 舜宇影響微

新規影響集中在先進產品，華為不會因此倒下，但產品的技術則會受限，尤其是手機方面。當5納米庫存耗盡後，新款手機的技術就可能會較以往落後。集團也決定將重點放在屏幕、光學、鏡頭等應用硬件上。會不會影響銷情？當然有可能，但手機設備股面對的是整個市場，只要民眾在疫後、5G面世時還是會更換手機，則舜宇（2382）、丘鈦（1478）等就不會有大問題。舜宇去年曾透露，華為佔集團收入約20％，但盈利佔比較低，事關集團主要向對方供應毛利率較低的鏡頭模組有關。就算失去華為所有訂單，也可靠其他客戶填補。

[張兆聰 還看今朝]