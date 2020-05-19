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經濟
2020年5月19日星期二
技術取勝
投資策略
阿里小米美團最快8月染藍 恒指准納入第二上市WVR股 比重上限5％
恒指仍定位大中華 拒納外國公司
歐達禮續任證監會行政總裁3年
國務院要求政府 減直接干預市場
一田4優惠日預先登記共17萬名額 限兩小時購物
華為認制裁有影響 舜宇瑞聲急插 大行憂影響銷售 削目標價
王濤離職疑團未解 平安好醫生挫逾8%
三桶油齊升 恒指夜期重上24000
WeLab推1萬元免息貸款 名額最多1萬
眾安人壽開業 盼7至9年收支平衡
偉易達全年多賺11％ 減派息兩成
碧桂園廣西地盤意外6死 全國項目排查
港通股東會 否決基金入局 小股東冀公司沽投資組合遊艇
軟銀去年勁蝕694億 歷來最差 用阿里持股訂遠期合約 取115億美元
疫苗測試效果「正面」 道指早段升逾800點
首季GDP跌3.4% 日再陷技術衰退
張兆聰：舜宇小注收集 博行業復蘇
李浩德：百威亞太 先苦後甜
金曹：特朗普對華經濟六大殺招
薛偉傑：美國一劍封喉 華為處境不妙
技術取勝：敏華控股向上挑戰6.5元
劉思明：炒股不炒市 熱門股勢不可當
周顯：網上炒股群組 誘散戶買細價股
湯文亮：新樓供應足 撤辣好時機
皇第實呎7.7萬 今年一手分層新高 半月7宗逾億豪宅成交 吸金近16億
Wetland 2期4日收4500票 超額20倍
大角嘴傲寓擬短期推 1房佔六成
顯徑邨未補價實呎8533元 膺新界公屋王
米蘭站中環舊舖15萬租出 低高峰價六成
技術取勝：敏華控股向上挑戰6.5元
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【明報專訊】京信通信有望上試3.6元（圖）
舜宇光學104元不容有失（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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