薛偉傑：美國一劍封喉 華為處境不妙

涉美技術即受管制 難覓代工晶片

消息一出，業界嘩然，因為這遠比原先流傳版本嚴厲，月前流傳版本是美國計劃將出口禁令中源自美國技術的比例由25%調低至10%。當時台積電內部評估，其7納米製程源自美國技術超過9%，但低於10%，仍然可以繼續替華為生產5G晶片；但其14納米製程源自美國的技術超過15%，將不能再為華為生產。因此，華為當時火速將14納米製程晶片訂單轉交給中芯國際（0981）。

筆者當時在本欄指出，若美國政府將源自美國技術比例按10%、8%、5%不斷調低，甚至只要晶片代工廠使用任何源自美國設備、軟件、設計圖或技術，即納入出口管制的話，華為將難以找到其他公司生產晶片。果然，美國總統特朗普索性一劍封喉，不玩慢慢調低的遊戲，一下子就將限制提升至最嚴厲。

這荒謬之處，更在於不論晶片用途、性能，其製程是先進、成熟或落後，只要其生產涉及到源自美國設備、軟件或技術，就要受管制。換言之，華為將來可能連採購藍牙晶片和NFC晶片，也會被美國政府禁止。

若不委託台積電代製晶片，轉請中國內地中芯國際和華虹半導體（1347）等代製晶片又行不行？又或者，不使用自行設計晶片，改向三星、聯發科、紫光展銳購買晶片又行不行？理論上，全部都可能不行。因為相信現時沒有什麼半導體製造廠可以完全不使用美國設備、軟件或技術。個別中國內地媒體主張，將高通、蘋果、思科等美國科技企業列入中方「不可靠實體清單」。不過，向高通和蘋果開刀，不符合中國的利益。因為中國有相當多智能手機需要採用高通晶片，而蘋果代工生產商為內地的大僱主。

制裁高通蘋果不符中國利益

筆者估計，中國內地將會暫停向波音公司落新訂單採購民航機，部分航空公司更會就B737 MAX隱瞞設計缺陷及停飛，向波音追討損失。因為波音為美國規模數一數二的製造業，現時正備受訂單大跌困擾，打擊波音，可以令美國政府稍為有點痛的感覺。而且，波音亦是軍工巨頭之一，對它關一下水喉，亦符合中國的利益。至於中國需要的民航機，可以部分轉向空中巴士公司訂購，部分改為訂購國產ARJ21和C919，反正旅遊業復蘇速度有限。

此外，中國可能會減少購買部分美國農產品，以及在保險、金融、信用卡等服務業方面，抵制美資企業。民間亦可以減少購買美國的運動用品、蘋果產品，以及抵制美國電影和電視劇、美國旅遊等。但整體來說，這些板斧殺傷力有限，相信已被特朗普看透。

抵制美貨殺傷力低 稀土牌或成生路

除非好像2010年中國暫停向日本輸出稀土材料，來迫使日本釋放在釣魚台海域拘捕漁民般。這張牌可以用得精明一點。中國完全毋須斷供，只需以其人之道還治其人之身，要求美國企業就每宗稀土材料採購，事先提交詳細資料和路線圖供審批，包括用來製造什麼零部件，最終會應用在哪些完成品，有關產品會否影響中國國家安全，提供儲存地址，甚至願意接受現場查核，並承諾不會轉讓給第三方製造其他產品等，這樣才可以獲發許可證。

這個概念只是以前給你出口的快通道，但不是必然的，現在要通過國家安全審查，確定稀土材料最終應用在哪些產品，有關交易不會影響中國國家安全（例如不會應用在軍工產品）之後，才可以出口。總之，要做到有理有節、鬥而不破。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 科技觀潮]