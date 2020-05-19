金曹：特朗普對華經濟六大殺招

雖然恒指在23,671點似找到支持，但現時恒指已經低於50日平均線23,967點，也低於4月期指結算24,435點，顯示淡友暫時獲得主動。如果恒指不能盡快回到24,000點樓上企穩，估計會出現技術沽盤再次測試期指20日低位23,241點的支持力。5月期權活躍PUT維持在23,000至23,600點之間，表示期權莊家仍有把握5月期指結算維持在23,000點樓上。而6月PUT部署在22,000至22,600點。

恒指倘跌穿23279點 技術轉差

特朗普對中國強硬可以增加民意支持，原因是群眾總希望為經濟下滑尋找藉口，特朗普已經放狠話表示「可以與中國切斷貿易關係」，但出招也有限制，不能損害美國經濟及令美股大跌影響選情。現時評估有6個殺招繼續對中國施壓，希望奪取政治分數及商業利益。如果恒指收市如跌穿23,279點，要小心技術走勢進一步轉差。

（1）選擇性增加關稅，這是美中第二階段貿易協議必然會動用的籌碼；

（2）推動更多限制投資A股的政策，例如美國聯邦政府退休儲蓄基金推遲向含有中國股票的指數轉移資金；

（3）或會針對個別中資公司要求停止在美國上市地位、禁止美資公司提供金融服務；

（4）以稅務及政策優惠鼓勵美國公司將生產線撤離中國；

（5）繼續打壓華為及中國的5G產業發展，要求廠商將使用了美國的技術或設計的半導體芯片出口給華為時，必須得到美國政府的出口許可證，今次台灣的台積電也受到限制，不能再次少於15%美國技術向華為提供芯片；

（6）最狠辣的是註銷中國持有的1.09萬億元美債，但這是「金融核彈」肯定會對金融市場產生嚴重的破壞。

國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）警告稱，退回到保護主義可能會削弱全球經濟在關鍵時刻復蘇的前景。她說，重振世界貿易對確保全球經濟復蘇至關重要。她表示許多國家最近的經濟數據低於IMF對2020年經濟萎縮3%的悲觀預測。

[金曹 期權制勝]