李浩德：百威亞太 先苦後甜

內地的啤酒市場近年都有着結構變化，由高消費量的故事改變為產品高端化的賽道。中國啤酒市場有三大巨頭釀酒廠：百威亞太（1876）、華潤啤酒（0291）及青島啤酒（0168），各產品結構都略有不同，以高端（約每升14元人民幣）的啤酒市場為例，百威亞太2018年有逾47%產品都是高端以上，青島及華潤啤酒分別只得14%和8%，由此可見，華潤啤酒在高端化的競爭上是較落後的。

內地啤酒市場 從鬥量到鬥質

因為百威亞太在高端市場上有領先的地位，其餘兩大巨頭都在產品結構上花了不少工夫，尤其是華潤啤酒。在2018年收購喜力啤酒的中港澳業務一事上，讓華潤啤酒的品牌提升不少，同時該公司近年亦不斷嘗試升級本土品牌雪花啤酒，以及關閉低效能的廠房，經過多種結構整合後，應該差不多踏入收成期，有機會在高端啤酒市場份額上再分多杯羹。而青島啤酒除了自2018下半年以來都在存貨單位上有所調整，另外也增加了福建的夜生活場所銷售渠道投入，準備迎接喜力的競爭。

夜生活場所算是啤酒市場其中一個重要戰場，從三家巨頭的毛利率上看，百威亞太比起其餘兩間酒廠的毛利率差距較大，百威亞太近年的毛利率約五成，另外兩間只得三至四成，估計差距的其中原因就是來自夜生活場所的消費額。以為人熟悉的百威啤酒紅瓶為例，在內地超市平均每升14元人民幣，卡拉OK場所卻能賣至每升65元人民幣，銷售渠道的不同可令價格有逾4倍的波幅。

夜場復業 有助提升毛利率

今年首季因新冠肺炎令內地的夜生活場所幾乎全線停業，百威亞太亦因此銷售急速下降，導致毛利率調整到只得約四成半。雖然三家巨頭的場所（On-Premise）銷售渠道佔比相若，但餐廳、夜生活場所或其他場合的銷售分佈明顯是不同的，所以首季業績百威亞太比同行的差很多，顯示該公司業務對夜生活場所的倚賴較高。

儘管百威亞太近期業績遜於同行，內地疫情或有機會二次爆發，但筆者相信這些都是短暫的影響。歸根結柢，啤酒產品高端化這個結構趨勢短期內也不會改變，規模經濟將會幫助現時在高端市場領先的百威亞太的毛利率繼續擴張，筆者看好百威亞太疫情過後，仍能以較獨特的高毛利場所渠道結構，穩住公司在高端啤酒市場這個龍頭地位。

（C基金現時持有安踏體育、海天味業及百威亞太的長/短倉。以上純為個人意見，不構成投資建議）

C基金基金經理

[李浩德 深C熟慮]