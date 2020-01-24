首季GDP跌3.4% 日再陷技術衰退

疫情對日本企業的影響明顯。GDP數據顯示，第一季出口大幅萎縮6%。消費者避免外出用餐、減少旅遊、減少服飾開支等，令上季個人消費按季減少0.7%。企業設備投資也減少0.5%。需求減少和前景不明朗，導致支出暫緩。

從對實際GDP的影響來看，內需拉低了GDP約0.7個百分點，出口減去進口所得的外需，又拉低GDP約0.2個白分點。日本經濟大臣西村康稔表示，在宣布進入緊急狀態後，4月和5月的形勢更為嚴峻，預計經濟將暫時大幅萎縮。經濟學家預計，日本第二季GDP折合成年率將萎縮20%或以上。

學者：次季將萎縮20%或以上

法興指出，即使日本解除緊急狀態，經濟復蘇的步伐仍然較慢，因為很多人可能會收入減少或失業。4月日本消費者信心指數跌至低於2008年金融海嘯及2011年福島核災時期。日本政府已宣布價值1.1萬億美元的刺激計劃，並將在稍後公布第二次補充預算案，追加經濟扶助措施。日本2019年度的實際GDP按年下滑0.1%，事隔5年陷入負增長。

（綜合報道）

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