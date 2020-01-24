疫苗測試效果「正面」 道指早段升逾800點

【明報專訊】美國生物技術公司Moderna公布，正研發的新冠肺炎疫苗mRNA-1273在初步測試取得「正面」成果，預計在7月進入最終階段的疫苗試驗。消息刺激美股三大指數早段急升，道指早段升逾800點，標普500指數升逾3%，納指則升2.5%。Moderna股價早段急升超過22%。不過強勢科技股蘋果，在2019年度按收入計算，跌出美國「財富500強」企業名單的三甲之列。它去年收入跌2%以2601億美元，排名降了一位，跌至第四位，排在沃爾瑪（Wal-mart，5240億美元）、亞馬遜（2805億美元）及埃克森美孚（2649億美元）之後。蘋果股價昨早段升約2%。
紐油急升12% 重上33美元
6月紐約期油將於今天到期，價格昨日急升，昨晚升超過12%至每桶33美元以上，升至兩個月高位，避免了5月期油在到期前跌至負值的事件重演。由於多國放寬居家限制，令原油需求回升，加上油組與盟友（OPEC+）及美國減產，帶動油價反彈。市場人士表示，由於油價已回落頗多，令很多產油商難以盈利，使減產幅度大於預期。
聯儲局主席鮑威爾向《60分鐘時事雜誌》稱，受疫情衝擊，經濟復蘇之路漫長而不確定，有可能要至明年底才能復蘇。他表示，有理由認為，失業率直至6月仍會上升，然後隨企業恢復營運而開始下降。他警告，在疫苗面世前，公眾很難完全恢復信心，娛樂及旅遊業等依賴大型公眾聚集的經濟領域可能尤其受到挑戰。