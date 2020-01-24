疫苗測試效果「正面」 道指早段升逾800點

紐油急升12% 重上33美元

6月紐約期油將於今天到期，價格昨日急升，昨晚升超過12%至每桶33美元以上，升至兩個月高位，避免了5月期油在到期前跌至負值的事件重演。由於多國放寬居家限制，令原油需求回升，加上油組與盟友（OPEC+）及美國減產，帶動油價反彈。市場人士表示，由於油價已回落頗多，令很多產油商難以盈利，使減產幅度大於預期。

聯儲局主席鮑威爾向《60分鐘時事雜誌》稱，受疫情衝擊，經濟復蘇之路漫長而不確定，有可能要至明年底才能復蘇。他表示，有理由認為，失業率直至6月仍會上升，然後隨企業恢復營運而開始下降。他警告，在疫苗面世前，公眾很難完全恢復信心，娛樂及旅遊業等依賴大型公眾聚集的經濟領域可能尤其受到挑戰。

（綜合報道）

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