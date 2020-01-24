軟銀去年勁蝕694億 歷來最差 用阿里持股訂遠期合約 取115億美元

軟銀集團在2019財年的經營虧損達1.36萬億日圓（約981億港元）。野村指出，除金融公司以外，日本未曾有任何企業錄得如此巨額的經營虧損。由於商業環境的不確定，軟銀集團未提供截至2021年3月底財年的盈利預測。

WeWork估值較高峰蒸發九成

願景基金前一年度仍是軟銀盈利的主要來源，上年度卻由於其投資組合被大幅減值，令軟銀蒙受嚴重虧損。軟銀創辦人孫正義稱，願銀基金迄今投資了約810億美元，虧損了約8億美元，回報率為負1％。先是優步去年5月令人失望的上市表現，隨後是WeWork在去年秋擱置IPO計劃，需軟銀注資救亡。軟銀估計，截至3月底，WeWork的價值為29億美元，是其最高估值的不足一成。

不過軟銀股價自3月23日開始上漲，當時該公司宣布，在原本的5000億日圓（約360億港元）股票回購計劃基礎上，額外回購價值2萬億日圓（約1443億港元）股票。為此，軟銀有意出售價值410億美元資產，用以回購股份及償還債務。當時外界就預期軟銀將減持阿里巴巴股份。作為阿里的最大股東，軟銀持有25.2%阿里股份。軟銀周一稱，在新增的2萬億日圓回購規模中，董事會批准在明年3月底前，最多購入5000億日圓股票。軟銀股價昨升約1%。

有意出售資產增加回購

軟銀同時公布，在4至5月與銀行訂立預付遠期合約（prepaid forward contracts），以阿里巴巴持股，取得115億美元資金。相關合約設多個到期結算日，當中價值85億美元的「固定波幅合約（collar contract）」在2022年1月至9月交收、15億美元的保底合約（floor contract）於2023年12月、2024年1月到期；另外15億美元遠期合約則於2024年4月到期。軟銀未透露合約詳細條款。

馬雲「個人理由」辭董事職務

在軟銀集團董事會任職13年的阿里巴巴聯合創辦人馬雲，因「個人理由」將辭去董事職務。軟銀表示，現有11名董事中，除馬雲外全部留任，另會加入3名新董事。馬雲離去，標誌他與孫正義長期關係的轉折點。2000年，孫正義向阿里投資2000萬美元，成了軟銀迄今最有價值的投資。

急於籌集資金的軟銀集團，正洽商將所持T-Mobile股份的相當一部分，出售給德國電信。《華爾街日報》引述知情人士稱，若交易完成，將使德國電信在T-Mobile的持股比例，由接近44%升至50%以上。根據之前與軟銀達成的一項協議，德國電信已擁有對T-Mobile的表決控制權。軟銀最近持有T-Mobile近25%的普通股。T-Mobile為美國第三大電信商，市值約1200億美元。

（綜合報道）

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