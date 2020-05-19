港通股東會 否決基金入局 小股東冀公司沽投資組合遊艇

明報記者 陳偉燊

港通主席張松橋及兩家基金的代表在會後迅即離場。Black Crane首席行政官Peter Kennan接受本報查詢時表示：「昨天才剛有結果，我們正檢討情况，以及尋求顧問的意見。」江姓小股東則對未能委任基金股東入局感失望，希望公司沽出投資組合及遊艇。港通昨晚公布股東會表決結果，兩名參與競選董事的基金股東Peter Kennan及David Prescott的動議遭90%反對票否決（見表）。

執董：基金曾建議西隧收220元

對於基金炮轟港通投資不濟，董事總經理楊顯中在會後表示，集團過去5年期及10年期的每年平均回報率分別是13%及6%，表現跑贏恒指，「不了解佢哋（基金股東）點解用13年去計」。

執行董事梁偉輝又指出，集團投資組合並非側重與大股東張松橋友好的恒大系。

梁偉輝稱「曾有基金建議」西隧按法例最高收費水平，如私家車以220元收費，然後派息回饋，但公司現時只收費75元，要平衡股東利益及承擔社會責任，不能只顧利潤最大化派予股東。楊顯中形容，基金建議全沽投資組合派息每股15.5元較急功近利。

稱買遊艇供高層使用普遍

至於基金股東批評港通董事年逾6000萬元薪酬，楊顯中回應稱：「最重要看成績而非出席率，薪酬要具競爭力，否則留不到人。」他更稱，公司購買遊艇是很久以前的事，市場內亦普遍，供高層使用，資產佔比非常細，指「不值一提」。

基金常提回購股份 不符利益作罷

楊顯中指出，港通從2016年起與David Prescott會面數次及多次書信來往，對方常要求港通回購股份，港通卻認為未符公司及長遠利益作罷。他們亦曾提醒基金股東，就算想很快取得大回報，但是顧及眾年長股東派息需要下，公司會維持業務及穩定派息。隨着西隧經營權在2023年7月到期，他不排除港通物色香港以外專營權替補。