碧桂園廣西地盤意外6死 全國項目排查

碧桂園股價昨日跌1.62%，收報9.73元。

碧桂園指出，對事故深感悲痛及高度重視，已成立應急工作組，由莫斌任組長、常務副總裁程光煜和副總裁王少軍任副組長，公司高層已率隊連夜趕至現場，配合政府有關部門對事故進行調查和處置。

集團指出，將全力協助政府妥善處理傷亡人員善後工作，安撫傷亡人員家屬。在5月17日亦已下發《關於進一步強化安全生產管理工作的通知》，要求全國各項目從5月17至22日進行全面安全自檢大排查活動，重點針對大型機械、高支模、腳手架、深基坑等高風險工程進行專項排查，徹查安全隱患並整改。

廣西所有項目停工整頓

碧桂園指，廣西內所有項目已立即停工整頓，深入展開自查自糾，將深刻汲取此次事故慘痛教訓，加強工地管理，加強合作方延伸管控和穿透式管理，堅決杜絕此類事故再次發生。