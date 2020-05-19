碧桂園廣西地盤意外6死 全國項目排查

【明報專訊】在2018年曾陷入建築安全風波的碧桂園（2007），日前再有建安負面新聞。據內地媒體報道，在本月16日廣西玉林市碧桂園鳳凰城地盤發生一宗施工電梯墜落事故，造成5男1女的死亡，目前事故原因與責任正在進一步調查處置中。碧桂園就此表示，總裁莫斌等人已組成應急工作組，並已要求全國各項目從5月17至22日（上周日至本周五）進行全面安全自檢大排查活動，廣西內所有項目即時停工整頓。
碧桂園股價昨日跌1.62%，收報9.73元。
碧桂園指出，對事故深感悲痛及高度重視，已成立應急工作組，由莫斌任組長、常務副總裁程光煜和副總裁王少軍任副組長，公司高層已率隊連夜趕至現場，配合政府有關部門對事故進行調查和處置。
集團指出，將全力協助政府妥善處理傷亡人員善後工作，安撫傷亡人員家屬。在5月17日亦已下發《關於進一步強化安全生產管理工作的通知》，要求全國各項目從5月17至22日進行全面安全自檢大排查活動，重點針對大型機械、高支模、腳手架、深基坑等高風險工程進行專項排查，徹查安全隱患並整改。
廣西所有項目停工整頓
碧桂園指，廣西內所有項目已立即停工整頓，深入展開自查自糾，將深刻汲取此次事故慘痛教訓，加強工地管理，加強合作方延伸管控和穿透式管理，堅決杜絕此類事故再次發生。