偉易達全年多賺11％ 減派息兩成

集團主席兼行政總裁黃子欣在績後網上媒體發布會中表示，由於歐美等主要市場仍受疫情影響，首季訂單取消或延遲付款情况嚴重。他續指，2021財年所面對的挑戰，更甚於2003年的SARS及2008年的金融風暴。不過，他透露，現階段仍未有客戶申請破產保護，而集團亦有購買出口保險，一旦有客戶破產，亦未會帶來太大損失。

產品線搬至大馬 應對中美貿戰

問及疫情對集團的影響何時消散，黃子欣笑言，自己「要有水晶球先知」。然而，他認為，如果疫情能在第三季或之前完結，對聖誕節的訂單依然感樂觀，屆時或會考慮不同的派息率。另外，對於中美貿易摩擦升溫，他認為，現時對集團的影響有限，不過一旦美國擴大進口關稅貨品種類，集團會將更多的產品線移出中國，並搬至馬來西亞，預期年內當地廠房產量，可佔集團總產能的25%。