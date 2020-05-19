WeLab推1萬元免息貸款 名額最多1萬

創辦人：旨在及早向市民發放1萬元

集團昨宣布正式推出計劃，港人只須於其網站登記申請，最快可即日取得貸款，還款期為5個月，即預計貸款人收到政府的1萬元撥款後，可透過客戶指定銀行轉帳償還，目前名額為5000至1萬個。

WeLab創辦人龍沛智表示，計劃於昨日推出後已經收到不少申請，當中有申請者已成功通過審批並取得貸款，強調是次貸款計劃並非商業用途，主要旨在能及早向市民發放1萬元，以應付其日常消費開支，集團會承擔計劃的行政及成本費用。根據其網站顯示，貸款將會即時以「轉數快」方式自動過戶，貸款人要求須為年滿18歲之香港永久居民兼在職人士，並具有良好信貸紀錄，沒有破產紀錄、未曾債務重組及未有任何逾期付款債務。

他指出，客戶只須提交有關文件作審查即可申請貸款，包括香港居民身分證、銀行提款卡副本等，其次需視乎申請人的信貸紀錄。至於還款方面，他指成功貸款客戶只須於5個月內償還貸款，期內亦可按個人情况提早或分期還款，且不設任何收費；若未能如期償還款之貸款人，該貸款將會轉為12個月的個人分期貸款，年利率將按借款人的過往信貸紀錄而定，不會要求客戶一筆過償還款項。