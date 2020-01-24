三桶油齊升 恒指夜期重上24000

國際油價上升推動油股表現，以上游業務最多的中海油（0883）升7.84%，收報9.08元，是升幅最大的藍籌，帶動恒指升35點。中石油（0857）及中石化（0338）收市分別升5.47%及3.98%，報2.7元及3.66元。追蹤油價期貨的三星標普高盛原油ER期貨ETF（3175）昨亦升6.13%至2.25元。美股昨晚大幅高開，恒指夜期至晚上11時半報24,375點，高水440點。

市場憧憬騰訊（0700）與閱文集團 （0772）有望進一步合作，閱文昨收市報47.25元，升13.58%，合計已連升4日。恒指公司昨收市後，公布同股不同權及第二上市公司納入恒指的諮詢結果，阿里巴巴（9988）、美團（3690）及小米（1810）均有追棒，阿里收報203元，升3.1%；美團收報121.9元，升2.09%，小米報12.04元，升0.7%。

憧憬與騰訊進一步合作 閱文升13.6%

人民幣匯率繼續下跌，人民幣兌美元中間價昨報7.1030，是4月3日以來最低，在岸價收市報7.1133，較上日收市跌138點子（1元等於10000點子），亦是3月23日以來新低。