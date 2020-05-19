王濤離職疑團未解 平安好醫生挫逾8%

王濤：冀多陪家人交朋友

到底王濤是自行離職還是被公司免職，平安好醫生發言人昨天回應說沒有公告以外的信息補充。上周五的通告指董事會同時亦免去林源聯席公司秘書的職務。

據平安好醫生資料，王濤於2014年8月創立公司，擔任董事長兼首席執行官；加入平保前，他在2004年加入阿里巴巴（9988），為阿里創辦人馬雲旗下早期的「五虎將」之一。王濤在微信表示，他在2013年獲平保（2318）董事長馬明哲邀請，探索互聯網醫療，6年間與家庭聚少離多，希望陪伴家人和多交朋友。

王濤離職在內地媒體引起多則猜測，《第一財經》引述消息指，王濤離任在公司流傳多時，或與經營業績一直未如理想有關，該公司毛利率下跌，用戶量增長放緩，業務來源仍靠平保，還未形成獨立能力。此外，有內地科技公司指平安好醫生抄襲其產品，已向法院提交資料。

花旗：國策不變 投資概念仍在

花旗發表報告，預期股價短期內會持續波動，因為該行股價已累積大量升幅，一些長期投資者亦擔心事件或與公司管治問題有關。不過花旗認為，因為政府對網上療診的支持和補助不變，而互聯網醫療公司平台的重要性，比個別行政人員去留為高，認為平安好醫生投資概念仍然存在。評級維持「買入」，目標價92.8元。

王濤職缺由身兼平安醫保科技、平安租賃的董事長兼首席執行官方蔚豪繼任，摩根大通報告認為，新人選有助平保整合其醫療生態體系的策略部署，令包括平安好醫生在內的3間旗下公司在網上醫療、資訊科技、醫院網絡業務上更協調。