華為認制裁有影響 舜宇瑞聲急插 大行憂影響銷售 削目標價

明報記者 李哲毅

《日經》報道引述知情人士指出，台積電在美國宣布新規定後，已停止從華為接受新訂單，目前正在生產中以及新禁令前所下的訂單則不受影響，只要這些晶片在9月中旬之前出貨即可。另一名知情人士指出，對於台積電來說，這是一個艱難的決定，因為華為是集團第二大客戶，但公司又必須遵守美國的規定。路透社其後再向台積電查詢，對方指有關說法純屬市場傳言，不會公開客戶訂單詳情。

上周中芯國際（0981）宣布子公司獲「國家隊」注資共22.5億美元，昨日股價曾高見20.70元，但華為事件午後發酵，股價掉頭向下，收報17.94元，跌6.37%。舜宇昨日大插11.35%，收報108.60元。瑞聲則跌6.21%，收報40元。野村昨日分別下調舜宇及瑞聲目標價至135元及39.3元。

為瑞聲重要戰略客戶 野村籲減持

野村指出，華為是舜宇的最大客戶，佔去年銷售額的35%至40%，美國收緊對華為限制，將對舜宇鏡頭業務的結構增長造成負面影響，將評級由「買入」降至「中性」。野村另一份報告指出，瑞聲雖然只有15%收入來自華為，但華為是其安卓手機業務中重要戰略客戶，在2019至2021年可抵消來自蘋果商業壓力，今次擴大禁令或對瑞聲未來6至12個月的增長前景構成威脅，將其評級由「中性」降至「減持」。

中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦認為，台積電與中芯國際具技術差距，中芯不能完全吸收多出的華為訂單，但相信內地政府會趁兩會提出協助科技產業政策，引起資金炒作。阮子曦估計，舜宇光學在100元水平具明顯承托力，即使源自華為的收入減少，只要整個手機市場需求及出貨量未有大幅減少，舜宇表現不會太差。

摩通：小米受惠 搶內地市場份額

華為對手小米（1810）昨升0.67%，收報12.04元，摩根大通發表報告，上調小米評級至「中性」，將目標價升至12元，認為小米可在華為事件中受益，取得更多內地市場份額，但提到廣告市場疲軟以及中國以外市場復蘇速度不一，收益表現仍可能會滯後。