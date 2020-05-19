一田4優惠日預先登記共17萬名額 限兩小時購物

一田百貨將於5月28至6月3日舉行購物優惠日，當中28至30日及6月3日需預先上網登記才可入場，預料4日共有17萬個名額。黃思麗指出，經過多番討論才得出今次安排，希望在方便及安全之間取得平衡，相信客人會理解。

她表示，每個時段入場名額約2600至3000個，視乎店舖面積而定，每個名額可帶同一名朋友參與，約有兩小時購物，超市就未設有預先登記制度，因今次優惠分為4星期進行，相信人流會較平均。至於4月29日至5月10日舉行的「eShop率先搶」，黃思麗透露，整體營業額按年大升1.07倍，訂單量亦升近90%，其中食品、牀品及行李套裝最暢銷。

今次一田招聘800名兼職員工，黃思麗表示，去年同期聘請600至700名兼職員工，由於入場需檢查登記，又會加強清潔等，所需員工較去年多。她強調，一田沒有減薪、裁員計劃，雖然百貨部門表現受壓，但會透過資源調配處理。

戶戶送：純素訂單增1.04倍

另外，外賣平台Deliveroo（戶戶送﹚公布最新營運數據，香港仍面對新冠肺炎疫情挑戰，許多港人更注重健康飲食方式。截至今年5月的過去一年間，純素訂單大增1.04倍，餐廳伙伴數目由80間急升逾兩倍至266間。