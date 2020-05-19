國務院要求政府 減直接干預市場

《意見》提出，國有資本要更多投向關係到國家經濟命脈、國防安全等重要領域；穩妥推進國企混合制改革，並推進自然壟斷行業改革，包括開放油氣管網市場、適時開放天然氣氣源和銷售價格等。為保障市場公平競爭，《意見》也要求全面完善產權、市場准入、公平競爭等制度，包括全面實施市場准入負面清單制度，同時要求制定由市場決定價格的機制，最大限度減少政府對價格形成的不當干預。

完善人幣匯率市場化 增強雙向浮動彈性

金融機制方面，要求深化利率市場化改革，健全基準利率和市場化利率體系，提升金融機構自主定價能力。完善人民幣匯率市場化形成機制，增強雙向浮動彈性。建設現代中央銀行制度，推動貨幣政策從數量型調控為主，轉向價格型調控為主；有序實現人民幣資本項目可兌換，穩步推進人民幣國際化。

《意見》亦提出提高宏觀經濟治理能力，創新和完善宏觀調控。包括建立以國家發展規劃為戰略導向，以財政政策、貨幣政策和就業優先政策為主要手段，投資、消費、產業、區域等政策協同發力的宏觀調控制度體系；提出推進房地產稅立法及健全地方稅體系。

要求開放更多領域予外資控股或獨營

對外方面，要求開放更多領域予外資控股或獨營，全面取消外資准入負面清單之外的限制，維護完善多邊貿易體制。法律上，要完善各類產權法律制度，完善企業破產法律制度，推動個人破產立法，建立金融機構市場化退出法規，實現市場主體有序退出，以及修訂反壟斷法等。