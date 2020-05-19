歐達禮續任證監會行政總裁3年

社運疫情下 傳政府難海外招聘

歐達禮現年60歲，於2011年10月1日接替韋奕禮出任證監會行政總裁至今，連同今次續約，意味着他將至少擔任這職位長達4次任期，合共12年。政府解釋，由於新冠肺炎疫情，本港乃至全球金融市場面對前所未有的挑戰、波動及不確定性，因此認為延續證監會的領導，將會提高國際及本地投資者對香港金融市場的信心，有助維持金融穩定。

證監會主席雷添良表示，高興歐達禮經再三考慮後同意繼續留任。由歐達禮繼續帶領證監會，對於協助維持香港金融市場的廉潔穩健，以及大幅度提高本地及國際投資者的信心來說，更能發揮重要作用。已宣布明年不續約的港交所（0388）行政總裁李小加也恭賀歐達禮留任，讚揚他為香港金融市場的監管工作做出重要貢獻，相信未來3年歐達禮會帶領香港市場的監管水準更上一層樓。

歐達禮表示，經再三仔細評估香港目前環境、全球經濟及金融市場狀况，以及與政府商討後，決定接受邀請繼續領導證監會；尤其在如此異常艱難的時期，清晰的監管政策對於確保金融體系穩健可靠地運作尤為重要。

歐達禮又稱，當全球經濟從疫情逐步復蘇， 國際金融環境將會出現一番新景象，證監會的工作除要維持投資者對香港金融市場公平性的信心外，亦要確保他們相信其監管制度是不偏不倚和切合所需。

成立於1989年的證監會，行政總裁一職直到2006年在政府主導下才設立，且一直保持「港外配」，即港人主席負責對外，與持份者溝通，外籍CEO負責監管事務的執行工作。雖然曾有傳副行政總裁梁鳳儀是接替歐達禮的大熱，但消息指政府仍有意維持「港外配」傳統，但因反修例運動及新冠肺炎疫情，令政府的海外招聘變得更困難，最終要選擇邀請歐達禮留任。