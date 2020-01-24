阿里小米美團最快8月染藍 恒指准納入第二上市WVR股 比重上限5％

明報記者 馬迪帆

根據諮詢總結顯示，除5%的權重限制外，第二上市公司將僅計算在香港註冊股本為流通股本，以阿里為例，總市值達4.3萬億元，但以公司存放中央結算系統（CCASS）股數約45.71億股，佔公司總股本約22%計，流通市值約9600億元，加上權重受限，預料對大市升跌影響短期內仍低於「股王」騰訊（0700）。不過，目前在本港阿里持倉達32.88億股的花旗，由於屬發行存託憑證（ADR）託管商，其部分持倉可能是用於發行ADR的實貨，因此阿里的實際流通市值可能更小。阿里巴巴昨晚隨美股上揚，較港收市再升3.4元。

大摩：料288億被動資金流入

恒指公司回覆本報查詢，截至4月底，市場被動追蹤恒指的交易所買賣產品（ETPs）共23隻，資產總計達186億美元（約1450.8億港元）。若獲分配5%權重，相當於約73億元被動資金需在新調整實施前「換馬」買入。大摩報告估計，流入3隻股份的被動資金將達37億美元（約288億港元）。

恒指公司行政總裁關永盛昨日表示，對W股及第二上市公司設5%權重上限，主要是因為市場人士態度仍偏保守，希望可施加一定限制，公司經過內部研究後，認為設權重上限的方法較簡單易行。他表示，「任何數字都有機會變化」，恒指公司將與市場人士保持交流，但未有透露下次檢討時間。

除騰訊外，現時另外兩隻恒指權重達到10%的股份分別為匯控（0005）及友邦（1299），由於舊經濟股份比重偏高，恒指今年以來走勢與兩大新經濟股騰訊及阿里相差甚遠（見圖）。不過，本次諮詢未有調整金融股的佔比或權重。恒指公司董事兼研究及分析主管黃偉雄表示，經過本次納入W股及第二上市股份後，相信金融股佔比過高的問題將可以得到解決。

黃國英：7月底近恒指調整前再炒

市場自上周起炒作美團及小米，昨日阿里股價亦急升3%。豐盛金融資產管理董事黃國英表示，估計市場在7月底、臨近恒指調整前會再度炒作「染藍」，預料3隻股份表現自現在起都不會太差。不過，他認為，基金會因「沽舊換新」受到損失，估計恒指未必一次過全部納入，阿里先行機會較大。