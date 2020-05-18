退休後積金現需求 目標贏通脹 主攻環球投資級別企業債

明報記者 黃清瑤

今年3月底，宏利向逾千名人士發出問卷調查，當中發現有超過五成受訪者表示，即使到達退休年齡，未必全數提取強積金，會考慮分段提取或持續投資。另外，不少受訪者預期可於63歲退休，預期退休儲備金額為397萬元，但香港人平均壽命為83歲， 有鑑及此，公司於早前研發全新的退休後強積金投資方案。該基金會以長期跑贏通脹為目標，亦會勤常檢視投資回報以確保是否達到目標。吳清發（圖）表示，該基金大部分會投資於環球投資級別的企業債券，風險程度為中至高。至於管理費方面，由於為退休產品，會以合理水平收費。

產品最快於今年底推出，如現時退休人士想自製長糧，冀望回報高於通脹，市面亦有一些基金產品可以達到要求。根據政府統計處公布，2月通脹率為2.2%，大多數環球企業債券息率亦高於3%。

事實上，投資環球企業債亦優於股票，以申索資產次序而言，首先申索的是優先擔保債券、優先債券、次級債券、混合型債券，最後才是股票投資者。在選擇企業債時，應留意信貸評級，一些評級機構如穆迪、標準普爾會為企業作出評級，由AAA級至D級，BBB級以上都屬於投資級別，而BB級至D級則屬於非投資級別。通常投資級別愈高，違約風險就愈低，反之亦然。

企業債較股票波幅低 可分散風險

企業債券的違約風險雖然高於政府債券，不過好處是較股票波幅低，分散投資既能獲收益亦可有一定增長率。在投資企業債時，不妨留意信貸息差，即企業債與同年期政府債券收益率的差距，通常息差愈大，代表發行商的風險水平愈高。

目前美國聯邦基金利率處於0至0.25厘水平，加上總統特朗普施壓要實行負利率，都令市場預期未來幾年息率會處於低水平。息率低往往利好債價，因此目前正是投資環球企業債的時機。投資者可考慮企業債中、投資級別屬BBB-級債券，好處是入場門檻較AAA級債券低。但要注意的是，一旦評級被下調，有機會變成非投資級別債券。

買入派息基金 另類自製長糧

目前投資者可以透過銀行認購環球企業債券及個別地區企業，坊間亦有每月派息的債券基金，如退休人士將退休投放在這些派息基金，等同每月自製長糧，每月最低投資金額普遍為1000美元（約7800港元）。以施羅德環球基金—環球企業債券A類股份為例（見表），其派息率為3.12%，如早前買入該基金，假設投資50萬港元，上月便可收取1445元利息，以年計則可收取15,600元利息，表現尚算不俗。

[退休綢繆]