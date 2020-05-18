泓景臺呎價兩月彈近一成

明報記者 歐陽慧恩

受去年社會運動及新冠肺炎疫情影響，泓景臺自去年9月起，做價持續回落，並在疫情最嚴峻時，曾跌穿1.7萬元水平，但近兩個月再度回升。利嘉閣聯席董事李啟昌指，泓景臺3座高層D室，實用492方呎，兩房間隔，望海景，業主上月原以938萬元放盤，不足一個月即獲買家洽談，僅議價10萬元即約1%，以928萬元沽出，實呎18862元。原業主2008年以約307.5萬元購入上址，帳面獲利約620.5萬元或約兩倍。

盈翠一周兩誕樓王 實呎20736元

李續指，屋苑放盤量按月持平，惟業主議價空間隨成交價回升而收窄，估計成交價於本季仍會持續回升，但能否挑戰1.9萬元水平仍須視乎外圍經濟因素。

另外，青衣區因連錄新高成交，成近日市場焦點，中原分行經理郭家強指，盈翠半島11座高層E室，實用761方呎，3房間隔，享煙花海景，以1578萬元易手，實呎20736元，創屋苑分層單位做價及呎價新高。是次成交與對上新高紀錄相距不足一周，該單位為12座高層E室，成交價1572萬元，實呎20232元。據了解，是次成交單位原業主為新加坡籍人士，2007年510萬元購入上址，帳面賺約1068萬元或約2.1倍。

美景3房720萬沽 創屋苑新高

同區的美景花園亦錄新高成交，美聯高級分區營業經理黃淑賢指，美景花園10座中層D室，實用564方呎，3房間隔，以720萬元售出，實呎12766元，較2018年的做價舊紀錄705萬元升約2%， 單位原業主1985年39萬元入市，帳面獲利681萬元或逾17倍。

荃威2房連天台827萬破頂

至於荃灣荃威花園則首次錄得逾800萬元成交價個案，美聯高級分區營業經理鍾家豪指，荃威花園G座高層01室，實用614方呎，另連380方呎平台，兩房間隔，近日以827萬元沽出，實呎13469元，成交價創屋苑新高；原業主2009年以285萬元購入單位，現帳面賺542萬元或近兩倍。

屋苑對上新高紀錄為N座中層1室，實用546方呎，2018年10月以680萬元易手，意味是次成交將屋苑最高價紀錄推高147萬元或22%。

[二手放大鏡]