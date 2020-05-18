經濟
睇樓速遞

香港地產

富豪．山峯洋房中式古雅格調

【明報專訊】沙田九肚麗坪路為新興豪宅區，區內豪宅新盤相繼入伙，其中由百利保（0617）及富豪酒店（0078）合作發展的富豪．山峯，處於翠綠山中，早前開放現樓洋房示範屋，以現代中式水墨畫為主題格調，配以「梅蘭菊竹」設計，為物業添上一分高雅氣派。

明報記者 甘潔瑩、歐陽慧恩

攝影 劉焌陶

富豪．山峯位於麗坪路前端位置，除享山中寧謐外，大部分單位眺望吐露港海景及沙田馬場一帶開揚景致。富豪．山峯設136個分層單位及24幢獨立洋房，分層戶實用面積1604至3360方呎，間隔由3房2套連儲物室至3房3套連書房；洋房實用面積2233至4960方呎，間隔由3房3套連工人房至6房6套連工人房，當中21幢洋房設私人升降機，項目去年4月開售至今，累售約25伙(含5幢洋房)。

可遠眺吐露港馬場景

發展商早前開放的示範屋為3號洋房，命名為LE JADE，實用面積2759方呎，屬4房4套連工人房間隔，洋房樓高3層，另設地庫及天台。

洋房首層為起居廳，廳堂中央擺放一幅清雅竹牆，配合蘭花圖案的餐椅及花藝擺設，展現中式設計。客廳外連872方呎花園，廳堂與花園連接，在客廳內可欣賞室外綠化景致。1樓及2樓屬睡房樓層，每層均設有兩間套房，發展商將其中兩間套房改為工作間。1樓的睡房及工作間，以「菊」為主題，睡房牀背為藍色刺繡，配合中式牀單及吊燈，高貴而優雅。設計師將工作間的大門改成銅鋼通花趟門，而書桌上擺上文房四寶，書香滿溢。

2樓主人睡房則選用「梅」及「蘭」，以兩種花拼砌出立體布牆，非常搶眼。毗鄰的工作室則以清綠色的「竹」佈置，帶出中式簡約格調。洋房頂層為546方呎天台，天台擺放了戶外家具，住客可一邊欣賞翠綠山景，一邊與良朋歡聚。

洋房設私人升降機直達車場

示範屋亮點是有私人升降機直達各層及地庫停車場，屋主足不出戶便可登上座駕，私隱度高。廚房設於起居廳一層，空間寬敞，配備一系列Miele家電，包括抽油煙機、雙頭煮食爐、微波爐、蒸爐、紅酒櫃等，另設Gaggenau雪櫃，足夠地方可讓一家大小共享下廚樂趣。

項目提供193個住客車位，每個分層戶可擁有最少一個車位，而每幢獨立洋房在地庫設有兩個車位。值得一提的是，屋苑採取人車分流設計，車輛駛進屋苑時直入地下車庫，減低噪音及污染，符合環保原則。

此外，屋苑設有約2萬方呎的住客會所，設施包括約30米室外泳池、兒童池、宴會廳、音樂室、兒童遊樂室等；屋苑每方呎管理費約6元。

[睇樓速遞]

上 / 下一篇新聞

中銀中標港鐵閘機信用卡方案 負責設計系統收單 新支付方式料2023推出
中銀中標港鐵閘機信用卡方案 負責設計系統收單 新支付方式料2023推出
業界：收單行經驗成中銀優勢
業界：收單行經驗成中銀優勢
八達通擴充功能 港鐵應佔利潤回升
八達通擴充功能 港鐵應佔利潤回升
港籌備遲 進度落後星洲
港籌備遲 進度落後星洲
騰訊未成年手遊限制擴至《王者榮耀》
騰訊未成年手遊限制擴至《王者榮耀》
人行顧問前副行長反對「中國式QE」
人行顧問前副行長反對「中國式QE」
全國兩會本周揭幕 三大基金前瞻國策
全國兩會本周揭幕 三大基金前瞻國策
普信普樂維：料不會大水漫灌 有序推貨幣財政刺激
普信普樂維：料不會大水漫灌 有序推貨幣財政刺激
晉達蘇達輝：內地樓市疲弱 觀望政策支持
晉達蘇達輝：內地樓市疲弱 觀望政策支持
往績回顧：銘基蕭菊嫻薦矽力杰金蝶 上周均勁升一成半
往績回顧：銘基蕭菊嫻薦矽力杰金蝶 上周均勁升一成半
港樓市再轉旺 4不利因素不容忽視
港樓市再轉旺 4不利因素不容忽視
港短炒風盛 扭曲ETF市場 「3175之亂」助投資者認清產品本質
港短炒風盛 扭曲ETF市場 「3175之亂」助投資者認清產品本質
掌舖獲iClick入股 攻網上營銷廣告
掌舖獲iClick入股 攻網上營銷廣告
保柏：扣稅產品吸引力增
保柏：扣稅產品吸引力增
阿里推港版「春雷計劃」 助中小企拓跨境電商
阿里推港版「春雷計劃」 助中小企拓跨境電商
財庫局︰「積金易」招標 冀下半年批出合約
財庫局︰「積金易」招標 冀下半年批出合約
監控山火變人群測溫 港商迎解封商機
監控山火變人群測溫 港商迎解封商機
森林防火攝像儀 賣到8國56城市
森林防火攝像儀 賣到8國56城市
張兆聰：隨市場風向 掃網上醫療股
張兆聰：隨市場風向 掃網上醫療股
鄺翠玲：正確理財觀念：先清還卡數後投資
鄺翠玲：正確理財觀念：先清還卡數後投資
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：憧憬Ｗ股染藍 美團Call 21777
金子：憧憬Ｗ股染藍 美團Call 21777
張兆聰：中央力谷基建 亞泥爆發力勁
張兆聰：中央力谷基建 亞泥爆發力勁
蔡金強：東亞次大陸：靜態的社會
蔡金強：東亞次大陸：靜態的社會
潘啓才：A股收購港股 不宜過分憧憬
潘啓才：A股收購港股 不宜過分憧憬
陳大為：美國也曾出現樓巿狂熱
陳大為：美國也曾出現樓巿狂熱
謝偉銓：從啟德地三度流標 看現行土地標售制度
謝偉銓：從啟德地三度流標 看現行土地標售制度
銀行推短期外幣高息定存吸客 叙做一星期澳紐元高見9厘
銀行推短期外幣高息定存吸客 叙做一星期澳紐元高見9厘
沈永年：東莞發展乏方向 暫不宜投資
沈永年：東莞發展乏方向 暫不宜投資
陸振球：白銀現空頭陷阱 銀礦ETF破降軌
陸振球：白銀現空頭陷阱 銀礦ETF破降軌
陸振球：股神日益倚重新經濟股
陸振球：股神日益倚重新經濟股
林少陽：堡獅龍的「夢想溢價」
林少陽：堡獅龍的「夢想溢價」
技術取勝：舜宇處上升通道
技術取勝：舜宇處上升通道
李聲揚：利豐堡獅龍先施海洋公園共通點
李聲揚：利豐堡獅龍先施海洋公園共通點
潘迪藍：台灣抗疫成功 利好新台幣
潘迪藍：台灣抗疫成功 利好新台幣
蘇沛豐：騰訊手遊績佳 同業FriendTimes望破頂
蘇沛豐：騰訊手遊績佳 同業FriendTimes望破頂
李順威：我在環球資產拋售中的對與錯
李順威：我在環球資產拋售中的對與錯
劉思明：追熱門股同時吸防守股
劉思明：追熱門股同時吸防守股
何啟聰：趁回軟吸納 美團Call 14316
何啟聰：趁回軟吸納 美團Call 14316
瑞銀亞洲：W股呈強勢 小米購20622
瑞銀亞洲：W股呈強勢 小米購20622
摩根大通亞洲：黃金ETF受捧 S金購23778
摩根大通亞洲：黃金ETF受捧 S金購23778
周顯：商業樓風險高 住宅至少租得出
周顯：商業樓風險高 住宅至少租得出
何國良：借助兩會「東風」 新經濟股如虎添翼
何國良：借助兩會「東風」 新經濟股如虎添翼
張佩儀：精明運用「強積金Apps」
張佩儀：精明運用「強積金Apps」
王弼：美解封較「假新聞創作」迅速
王弼：美解封較「假新聞創作」迅速
曾淵滄：藥物與物管新股玩法不同
曾淵滄：藥物與物管新股玩法不同
湯文亮：撤出中國有心無力 撤辣有力無心
湯文亮：撤出中國有心無力 撤辣有力無心
陳永傑：拆息回軟 H按用家料增
陳永傑：拆息回軟 H按用家料增
廖偉強：目標客群需重新定位
廖偉強：目標客群需重新定位
布少明：積壓購買力疫後料爆發
布少明：積壓購買力疫後料爆發
李志成：次季新盤表現勢V彈
李志成：次季新盤表現勢V彈
盧楚仁：特朗普不懷好意的強美元政策
盧楚仁：特朗普不懷好意的強美元政策
5月新盤成交撲千宗 疫後最旺 OMA首輪沽八成 Wetland加推折實最貴1724萬
5月新盤成交撲千宗 疫後最旺 OMA首輪沽八成 Wetland加推折實最貴1724萬
永泰鍾志霖：力谷「年輕化豪宅」
永泰鍾志霖：力谷「年輕化豪宅」
綠悠雅苑兩房未補價690萬沽 同類新高
綠悠雅苑兩房未補價690萬沽 同類新高
本月物業買賣登記 價量有望創半年高
本月物業買賣登記 價量有望創半年高
上月工廈買賣跌穿百宗 紀錄新低
上月工廈買賣跌穿百宗 紀錄新低
泓景臺呎價兩月彈近一成
泓景臺呎價兩月彈近一成
退休後積金現需求 目標贏通脹 主攻環球投資級別企業債
退休後積金現需求 目標贏通脹 主攻環球投資級別企業債