本月物業買賣登記 價量有望創半年高

中原研究部高級聯席董事黃良昇指出，5月樓市交投氣氛暢旺，加上陸續有大型全新盤推售，相信6月登記數字會進一步上揚，有機會迫近7500宗水平。

至於5月截至13日止，一手暫錄301宗登記、涉總值35.4億元，預期整月錄約900宗、涉110億元，按月分別升19.5%及36.2%。

由於疫情持續，發展商以推售餘貨為主，以致一手登記連續6個月低於1000宗；5月暫錄最高買賣登記宗數新盤，為恒大（3333）屯門恆大‧珺瓏灣2期，暫錄44宗、涉2.04億元；其次為新地（0016）屯門御半山II期，暫錄30宗、涉2.03億元；中海外（0688）大埔天鑽暫錄26宗、涉2.62億元。

一手市場以珺瓏灣2期最旺場

至於二手，暫錄1565宗買賣登記、涉資119.1億元，預測整月登記約4500宗、涉資355億元，按月齊升約45%。4月復活長假期，二手成交轉旺，刺激5月二手登記，料將創去年5月錄4614宗、涉447.6億元後的12個月新高紀錄；大型屋苑方面，5月以天水圍嘉湖山莊、沙田第一城同樣暫錄20宗佔最多、荔枝角美孚新邨暫錄17宗、鰂魚涌太古城則暫錄11宗。