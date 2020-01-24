綠悠雅苑兩房未補價690萬沽 同類新高

市場消息稱，綠悠雅苑上周六單日連錄3宗成交，其中1座高層I室，實用539方呎，原以718萬元放售，減價28萬元或4%後，以690萬元售出（未補價）、實呎12,801元，兩者均屬屋苑兩房未補地價新高紀錄。原業主於2013年以約371.3萬元購入，持貨7年帳面獲利約318.7萬元，賺幅高達86%。

粉嶺中心特色戶售710萬 屋苑破頂價

另代理消息指，粉嶺中心K座連天台單位，實用520方呎，屬3房間隔，新近以718萬元獲買家承接，創屋苑新高成交價，實呎13,808元；原業主於2016年以510萬元購入單位，持貨4年帳面獲利208萬元，物業升值41%。

峻瀅3房900萬易手 高市價2%

香港置業助理分區董事劉浩勤表示，將軍澳峻瀅2期3座低層D室，實用739方呎，屬3房連士多房間隔，以900萬元易手、實呎12,179元，比同類單位市價880萬元高20萬元或2%；原業主2015年6月以663.5萬元一手購入，帳面賺逾236萬元或36%。

另中原統計，十大屋苑過去兩日錄19宗成交，按周雖回落13.6%、其中藍田麗港城及將軍澳新都城均錄「零成交」，但總計已連續6周、即1個半月來企穩雙位數成交量。

十大屋苑周末成交企穩雙位數

另美聯統計，周末10大藍籌屋苑合共錄約23宗買賣成交，較前周末的24宗輕微減少約4.2%，不單連續14個周末、即約3個半月來錄得雙位數成交，並連續6周維持於20宗或以上的活躍水平。