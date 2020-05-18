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永泰鍾志霖：力谷「年輕化豪宅」

【明報專訊】昨日開售的OMA by the Sea，是永泰（0369）青山公路沿線「Upper Gold Coast」系列三部曲的壓軸項目，永泰執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖接受專訪時稱，集團去年1月及6月先後開售項目頭兩炮的The Carmel及OMA OMA，到最新開售的OMA by the Sea，意味近1年半時間內連推3個新盤，屬永泰賣樓高峰期。集團未來發展策略將是雙線出擊，除繼續打造如沙田九肚澐瀚、澐灃這類傳統豪宅外（Classic line），亦銳意發展「年輕化豪宅」市場（Young line），希望吸納40歲以下客戶群。

年輕客着重環境寧靜舒適

鍾表示：「現時很多年輕才俊都是home office，不一定要住港鐵沿線的大型屋苑，亦不喜歡金碧輝煌的屋苑設計。他們鍾愛寧靜優美、舒適的居住環境，即使住開放式單位，亦要求內籠要闊落一點。如果想住洋房別墅的話，面積又不需太大，實用面積1000餘方呎已足夠，Upper Gold Coast系列樓盤，就是基於此概念打造。」

據永泰統計，The Carmel、OMA OMA、OMA by the Sea的買家，主力客戶群均是年齡介乎26至35歲、較年輕而且踏入適婚年齡的人士；其中The Carmel、OMA OMA去年開售至今已分別累售約165伙和380伙，分別佔項目單位總數超過九成和八成，反映這類「年輕化豪宅」產品，有相當市場需求。

至於對下半年本港樓市走勢的預測，鍾志霖認為，下半年本港仍會受新冠病毒疫情，以及因反修例風波而引發的社會事件所影響，甚至有可能演變成恒常化狀態，相信社會已經習以為常。而影響香港樓市的根本問題仍未解決，就是新土地供應少，但市民對樓房剛性需求仍龐大，加上港人儲蓄率高，令新盤仍具承接力，支撐着樓價不會出現斷崖式下跌。

料今年樓價波幅10%以內

另外，現時宏觀環球經濟備受新冠病毒疫情衝擊，多國均推行量化寬鬆，銀紙不斷貶值，而環球經濟波動對股市、債市帶來的衝擊甚於樓市，如匯控（0005）股價已跌至40元以下，但今年以來樓價只是窄幅波動，反映買「磚頭」相對穩健。鍾志霖預計至今年底，整體樓價上下波幅將在10%以內。

明報記者 林可為

[發展商專訪]

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