永泰鍾志霖：力谷「年輕化豪宅」

【明報專訊】昨日開售的OMA by the Sea,是永泰(0369)青山公路沿線「Upper Gold Coast」系列三部曲的壓軸項目,永泰執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖接受專訪時稱,集團去年1月及6月先後開售項目頭兩炮的The Carmel及OMA OMA,到最新開售的OMA by the Sea,意味近1年半時間內連推3個新盤,屬永泰賣樓高峰期。集團未來發展策略將是雙線出擊,除繼續打造如沙田九肚澐瀚、澐灃這類傳統豪宅外(Classic line),亦銳意發展「年輕化豪宅」市場(Young line),希望吸納40歲以下客戶群。