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5月新盤成交撲千宗 疫後最旺 OMA首輪沽八成 Wetland加推折實最貴1724萬

【明報專訊】儘管因反修例風波而衍生的社會事件有機會再現，但新冠病毒疫情緩和，新盤市况恢復熾熱。作為「限聚令」稍放寬後首個開賣的全新盤、永泰（0369）屯門青山公路OMA by the Sea，昨首輪開售268伙，全日約210伙獲買家選購，佔可售單位總數近80%，推動5月迄今一手成交增至約980宗，為疫情爆發後最旺一個月。另新地（0016）天水圍Wetland Seasons Park第2期過去3日暫收約2800票，昨原價加推70伙，特色戶折實最貴賣1724萬元。

明報記者 林尚民

資料顯示，對上一個大型新盤推售，追溯至3月初、會德豐（0020）推出將軍澳日出康城9C期OCEAN MARINI，帶動3月新盤市場錄約910宗交，惟疫情其後持續嚴峻，之後發展商僅以銷售餘貨為主，令4月一手市場成交跌至只約800宗。

近日疫情好轉、政府放寬限聚令，促使發展商積極推盤，昨首輪發售的OMA by the Sea推出268伙，開賣前接獲1051票、超額近3倍，昨天共有約210個單位獲買家選購，佔可售單位近80%。

Wetland第2期3日累收2800票 超額12倍

事實上，一手餘貨亦錄不俗成交，如長實（1113）深水埗愛海頌、恒大（3333）屯門掃管笏恆大．珺瓏灣等，過去兩日均錄約20宗成交，令新盤市場過去兩日共錄逾320宗成交，令本月一手成交增至約980宗，為1月全月錄約1185宗後的四個月新高。中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指出，5月一手回復暢旺，料全月一手成交達2000宗，有機會創今年暫時按月新高。

市場另一焦點新盤、新地Wetland Seasons Park第2期，昨加推2號價單涉70伙，維持最高18%直減折扣，整批折實平均11,779元，比首張價單折實11,368元略高3.6%，單位折實價488.4萬至1724.8萬元，其中18伙屬特色戶或低座別墅單位。新地代理總經理胡致遠表示，加批單位平均呎價較高，主要是包括部分特色戶及別墅單位，實屬原價加推。

利奧坊．曦岸首日收200認購登記 超額1倍

市場消息稱，項目3日來暫收約2800票，以已開價210伙計、超額12倍。資料顯示，樓盤第一期去年12月底推出，首3日同樣收約2800票。

另恒地（0012）大角嘴利奧坊．曦岸，昨日正式接受認購，收到逾200個認購登記，以首張價單100伙計，超額一倍；另項目設於中環國金中心的展銷廳，過去3日錄約2200人次參觀。

主要新盤本月錄12宗撻訂

雖然新盤交投暢旺，但主要新盤本月迄今仍錄約12宗撻訂，最新兩宗來自屯門掃管笏恆大‧珺瓏灣，包括1座15樓G室開放式戶，原於本月初以437.6萬元售出，買家撻訂料遭沒收5%訂金涉約22萬元；另3座12樓R室1房戶，同於本月以595.4萬元售出，買家料遭沒收5%訂金涉約30萬元，即兩宗撻訂共殺訂約52萬元。

相關字詞﹕利奧坊‧曦岸 新盤推售 Wetland Seasons Park第2期

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