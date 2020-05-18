李志成：次季新盤表現勢V彈

【明報專訊】疫情緩和，政府局部放寬限聚令，睇樓活動增加，積聚已久的購買力得以釋放，本月發展商推盤攻勢浪接浪，除了新界兩個大型新盤對戰，市區新盤亦魚貫登場，一手市場熱鬧，相信發展商將把握推售新盤的關鍵檔期，預測次季將有數千伙新盤推出應市，若銷情理想，一手私樓註冊量有望按季「 V彈」四成。新盤市場勢成焦點，有機會短暫凍結部分地區二手購買力，不過相信隨着向隅客回流，二手市場亦受惠市場氣氛持續活躍，預計二手註冊量將按季升近三成。
回顧首季，受疫情爆發及政府推出限聚令影響，發展商放慢推售全新盤步伐，以銷售貨尾單位為主，窒礙一手交投。本年首季一手私樓註冊量為2262宗，按季大跌逾四成半，兼見16季新低，至於首4個月一手私樓註冊量則為3046宗，較去年首4個月跌逾六成。隨着疫情漸見曙光，近日新盤成交轉旺，市場統計，5月約半個月新盤成交錄約630宗，按月同期急增約2.5倍，亦佔4月全月約800宗接近八成。多個新盤以貼市價搶攻，勢將吸引不少買家青睞。
事實上，雖然疫情困擾經濟，不過港府推行大額救市措施，相信有助緩衝疫情對經濟帶來的打擊。放眼全球各國相繼實施量化寬鬆「放水」提振經濟，資金氾濫尋出路，但整體利率低企，港元存款利率回報較低，觀乎股市較波動，樓市在房屋持續供不應求下相對較穩陣，買樓收租回報亦較吸引，不少資金料將流入磚頭。
低息環境持續下，與樓按相關的1個月拆息上周五跌至0.64厘，見逾兩年半新低，即H按實際息率低於2厘，採用H按業主可減輕供樓負擔。